Mostre, convegni e cultura in Molise: il 22 gennaio appuntamenti a Campobasso e Termoli tra arte, scuola e territorio
REGIONE – Oggi, giovedì 22 gennaio, giornata densa di appuntamenti culturali in Molise, tra arte, formazione e riflessione sociale. Molisenews24.it ricorda che prosegue al MACTE di Termoli la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva, visitabile fino al 24 gennaio. A Campobasso, il Palazzo GIL ospita la grande esposizione dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, aperta fino al 15 marzo. Tra gli eventi in programma oggi, il Pertini Montini Cuoco di Campobasso accoglie un convegno dedicato ai temi di scuola, lavoro e territorio, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità per i giovani molisani.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 22 GENNAIO
Il Pertini Montini Cuoco di Campobasso ospita un convegno su scuola, lavoro e territorio per costruire nuove opportunità per i giovani molisani
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
23 gennaio
Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”
25 gennaio
Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)
Visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso
Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto”
30 gennaio
A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo
31 gennaio
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli