Eventi in Molise di oggi 22 gennaio 2026: tra mostre e convegni

Marina Denegri
Mostre, convegni e cultura in Molise: il 22 gennaio appuntamenti a Campobasso e Termoli tra arte, scuola e territorio

scuola lavoro territorioREGIONE – Oggi, giovedì 22 gennaio, giornata densa di appuntamenti culturali in Molise, tra arte, formazione e riflessione sociale. Molisenews24.it ricorda che prosegue al MACTE di Termoli la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva, visitabile fino al 24 gennaio. A Campobasso, il Palazzo GIL ospita la grande esposizione dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, aperta fino al 15 marzo. Tra gli eventi in programma oggi, il Pertini Montini Cuoco di Campobasso accoglie un convegno dedicato ai temi di scuola, lavoro e territorio, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità per i giovani molisani.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 22 GENNAIO

Il Pertini Montini Cuoco di Campobasso  ospita un convegno su scuola, lavoro e territorio per costruire nuove opportunità per i giovani molisani

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 gennaio

Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”

25 gennaio

Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)

Visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto”

30 gennaio

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

31 gennaio

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

