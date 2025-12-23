Eventi del 23 dicembre in Molise: mostre, presepi artigianali e appuntamenti natalizi tra Campobasso, Termoli e i borghi della regione

REGIONE – Anche il 23 dicembre il Molise si accende di arte, tradizione e atmosfera natalizia. Molisenews24.it ricorda che tta mostre che raccontano la creatività del territorio, esposizioni di grande respiro culturale e appuntamenti musicali che preparano al clima delle feste, la giornata offre un ventaglio di eventi capaci di coinvolgere appassionati di ogni età. Dalle esposizioni di presepi alle rassegne d’arte contemporanea, fino a tutti gli eventi natalizi e ai concerti serali nei borghi, oggi la regione invita a vivere pienamente la magia delle festività.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 DICEMBRE

Concerto di Natale alla Chiesa Santa Maria Annunziata a Riccia.

Alle 21 Spettacolo di Natale presso la Sala Polifunzionale di Mirabello Sannitico.

Alle 21 al Teatro Alfieri di Fossalto Biagio Accordi presennta Le melodie dell’anima.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).

28 dicembre

https://www.molisenews24.it/presepe-vivente-solidarieta-2025-macchiagodena-130034.htmla Macchiagodena.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.