Anna in concerto a Campobasso, Michele Pecora a Termoli. Festa del Ringraziamento a Santa Croce di Magliano
REGIONE – Oggi, domenica 24 agosto, in Molise c’é aria di festa e musica. Molisenews24.it ricorda che a Santa Croce di Magliano si celebra il Ringraziamento con la tradizionale processione. A Campobasso, Anna chiude il Summer Festival con un live esplosivo. E a Termoli, Michele Pecora porta la sua musica in versione acustica sul lungomare.
MOSTRE
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 24 AGOSTO
Festa del Ringraziamento a Santa Croce di Magliano.
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
Michele Pecora in concerto acustico a Termoli.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
25 agosto
Napoli in piazza: pizza napoletana e birra a Castelpretoso.
Festa dei bambini – gonfiabili, animazione, truccabimbi, gelati a Civitella del Sannio.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
Grisulandia a Riccia
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.
“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.
31 agosto
1 settembre
Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).