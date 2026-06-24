Mostre, concerti e tradizioni per il 24 giugno in Molise: collettive d’arte, eventi della Festa di San Giovanni e aperture straordinarie

REGIONE – Il 24 giugno in Molise si apre con una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, artistici e popolari che animano Campobasso e diversi centri della regione. Molisenews24.it ricorda che tra mostre fotografiche, collettive d’arte, eventi musicali, tradizioni legate alla Festa di San Giovanni e aperture straordinarie di luoghi storici, il territorio offre iniziative capaci di unire cultura, identità e partecipazione. Dalle esposizioni dedicate ai Misteri alle rassegne contemporanee di Termoli e Civitacampomarano, fino ai concerti e alle sagre del capoluogo, il 24 giugno diventa un’occasione ideale per scoprire il Molise attraverso i suoi linguaggi più vivi e autentici.

GLI EVENTI DEL 24 GIUGNO