Mostre, concerti e tradizioni per il 24 giugno in Molise: collettive d’arte, eventi della Festa di San Giovanni e aperture straordinarie
REGIONE – Il 24 giugno in Molise si apre con una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, artistici e popolari che animano Campobasso e diversi centri della regione. Molisenews24.it ricorda che tra mostre fotografiche, collettive d’arte, eventi musicali, tradizioni legate alla Festa di San Giovanni e aperture straordinarie di luoghi storici, il territorio offre iniziative capaci di unire cultura, identità e partecipazione. Dalle esposizioni dedicate ai Misteri alle rassegne contemporanee di Termoli e Civitacampomarano, fino ai concerti e alle sagre del capoluogo, il 24 giugno diventa un’occasione ideale per scoprire il Molise attraverso i suoi linguaggi più vivi e autentici.
GLI EVENTI DEL 24 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Mostra del concorso fotografico “Corpus Domini e i Misteri– Campobasso
Poosegue fino al 27 giugno presso l’atrio del Circolo Sannitico – Sala Fratianni, in Piazza Gabriele Pepe 30 a Campobasso, la mostra della XXIV edizione del concorso fotografico “Corpus Domini e i Misteri
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Campobasso
Roy Paci & Aretuska in concerto: Il clou della Festa di San Giovanni Battista si tiene stasera in centro con l’energia del live di Roy Paci. Il concerto si terrà presso l’Area antistante il Convento di San Giovanni dei Gelsi (Quartiere San Giovanni), Campobasso. L’ingresso all’evento è completamente gratuito e libero.
Sagra di Baccalà & Friariell‘: Continua l’appuntamento gastronomico tradizionale legato alla festività di San Giovanni, dove poter gustare il tipico abbinamento locale accompagnato da musica.
Gara delle Carrozze con i Cuscinetti: Nel corso della giornata si svolge la caratteristica e divertente corsa con i cuscinetti a sfera.
Nel resto della regione
Mostra a Palazzo Tommasi – Spinete
Apertura straordinaria del palazzo storico recentemente donato al Comune.
Visite attive 24 e 25 giugno con l’allestimento speciale “Palazzo storico dedicato agli sposi”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
Borgo DiVino in Tour a Termoli (fino al 28 giugno)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso