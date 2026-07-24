Mostre d’arte, festival musicali, cartelloni estivi, sagre e serate all’aperto animano borghi e città con cultura, tradizione e divertimento

REGIONE – La giornata di ogg, venerdì 24 luglio 2026, si apre con un calendario fitto di appuntamenti che attraversano arte, musica, tradizioni popolari e serate estive. Molisenews24.it ricorda che mostre contemporanee, festival storici, cartelloni territoriali e sagre animano borghi e città, costruendo un percorso culturale che accompagna residenti e visitatori dall’alba alla notte. Le esposizioni a Civitacampomarano e Termoli offrono uno sguardo sul presente attraverso linguaggi artistici diversi, mentre i programmi estivi dei comuni molisani continuano a proporre eventi diffusi per tutta la stagione.

La musica trova spazio alle serate live di Termoli, mentre l’enogastronomia celebra il territorio con la Tartufata di Miranda. In chiusura, la movida accende la notte a Rionero Sannitico con il Campari Dance Party, completando una giornata che unisce cultura, sapori e divertimento in un’unica trama estiva.

GLI EVENTI DEL 24 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Musica e Festival

A Termoli, in Piazza Monumento, parte la nuova edizione del Termoli Tribute Festival, tre giorni di musica dal vivo dedicati alle migliori tribute band italiane e internazionali. L’ingresso gratuito e la varietà delle proposte rendono l’evento un punto di riferimento dell’estate cittadina, con serate pensate per un pubblico ampio e trasversale.

Sempre a Termoli prosegue anche l’Alta Marea Festival, che anima il Borgo Antico con proiezioni, installazioni artistiche e musica all’aperto. Un format culturale che valorizza gli scorci storici della città e propone un intreccio tra arte contemporanea e spettacolo, ideale per chi cerca un’esperienza più intima e suggestiva.

Sagre ed eventi enogastronomici

A Miranda continua la Tartufata, appuntamento gastronomico dedicato al tartufo e alle eccellenze locali. Gli stand serali nel centro cittadino offrono piatti tipici, degustazioni e un’atmosfera conviviale che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio

Festa del grano a Jelsi – Prosegue intanto a Jelsi la storica Festa del Grano, una delle celebrazioni più radicate del Molise, iniziata il 18 luglio e capace ogni anno di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Un appuntamento che continua a richiamare visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.

Serata e Movida

La serata si accende invece a Rionero Sannitico, dove il Campari Dance Party porta musica dance, DJ set e cocktail estivi al River Caffè a partire dalle 22:00. Un evento pensato per chi vuole chiudere la giornata con ritmo e divertimento, immerso in un’atmosfera estiva e informale.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 luglio

Mostra mercato e Festival Internazionale della zampogna a Scapoli

Festa di San Cristoforo a Campobasso

Sagra Taccozze e fagioli a Santo Stefano

Secondo appuntamento di Un piano per Sepino con Ramin Bahrami

26 luglio

Vittoria Iannacone canta Noemi a Trivento

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso