Castelpetroso si accende con pizza napoletana e birra in piazza. Festa dei bambini a Civitanova del Sannio

REGIONE – Oggi, lunedì 25 agosto, il Molise si anima con una serie di appuntamenti che celebrano tradizione, gusto e divertimento per tutte le età. Molisenews24.it ricorda che a Bonefro, prosegue fino al 31 agosto la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, un viaggio visivo tra paesaggi e memoria. A Castelpetroso, la serata si accende con pizza napoletana e birra in piazza, mentre a Civitella del Sannio i più piccoli saranno protagonisti della Festa dei bambini, tra gonfiabili, truccabimbi, animazione e gelati. Un giorno perfetto per vivere il territorio in leggerezza.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 AGOSTO

Napoli in piazza: pizza napoletana e birra a Castelpretoso.

Festa dei bambini – gonfiabili, animazione, truccabimbi, gelati a Civitella del Sannio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

A Capracotta, presso la casa della Cultura nel palazzo municipale, presentazione del rapporto “Montagne Italia”.

30 agosto

Grisulandia a Riccia

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

31 agosto

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).