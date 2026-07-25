Mostre d’arte, festival musicali, cartelloni estivi, sagre e serate all’aperto animano borghi e città con cultura, tradizione e divertimento

REGIONE – Il 25 luglio il Molise si accende con una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici. Mostre d’arte, festival, rassegne teatrali e sagre storiche animano borghi e città, componendo un cartellone che racconta la vitalità del territorio e la sua capacità di intrecciare tradizione, creatività e partecipazione. Molisenews24.it ricorda che dal mare di Termoli ai paesaggi dell’entroterra, il calendario offre proposte per ogni gusto: arte contemporanea, musica dal vivo, rievocazioni, percorsi del gusto e celebrazioni popolari che custodiscono la memoria delle comunità locali.

GLI EVENTI DEL 25 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Musica e Festival

A Termoli, in Piazza Monumento, parte la nuova edizione del Termoli Tribute Festival, tre giorni di musica dal vivo dedicati alle migliori tribute band italiane e internazionali. L’ingresso gratuito e la varietà delle proposte rendono l’evento un punto di riferimento dell’estate cittadina, con serate pensate per un pubblico ampio e trasversale.

Sempre a Termoli prosegue anche l’Alta Marea Festival, che anima il Borgo Antico con proiezioni, installazioni artistiche e musica all’aperto. Un format culturale che valorizza gli scorci storici della città e propone un intreccio tra arte contemporanea e spettacolo, ideale per chi cerca un’esperienza più intima e suggestiva.

A Scapoli torna il tradizionale Festival della Zampogna, con mostra mercato, esibizioni, laboratori e performance dedicate allo strumento simbolo della cultura musicale molisana. Un evento che richiama appassionati da tutta Italia e che celebra una tradizione identitaria unica nel suo genere.

Per la rassegna Un piano per Sepino, alle ore 21.30 il celebre pianista Ramin Bahrami si esibisce tra le suggestioni archeologiche del Teatro Romano, con un concerto dedicato alle opere di Bach. U

Teatro e cultura

A Macchiagodena, alle ore 17:45, Renato De Rosa presenta “Figli d’Arte”, un incontro dedicato al teatro e alla memoria di Ubaldo De Rosa.

Montecilfone celebra la Firma del Gemellaggio con il Comune di Berat, con convegni, giochi medievali e attività culturali che anticipano la rievocazione storica del giorno successivo. Un evento che unisce storia, comunità e cooperazione internazionale.

Enogastronomia e Feste Popolari

A Miranda prosegue la Tartufata, appuntamento dedicato al tartufo e alle eccellenze locali. Gli stand serali nel centro cittadino offrono piatti tipici, degustazioni e un’atmosfera conviviale che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio molisano.

Continua a Jelsi la storica Festa del Grano, iniziata il 18 luglio. Una delle celebrazioni più radicate del Molise, capace di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Ogni anno richiama visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.

A Cercemaggiore sold out per Sapori a 1000 metri: degustazioni di prodotti tipici e musica dal vivo animano i vicoli del centro storico, in un percorso che valorizza sapori e identità locali.

Decima edizione dell’Aperi’mballa a Spinete, il caratteristico aperitivo all’aperto tra le balle di fieno, con taglieri, specialità locali e musica.

A Santo Stefano torna la Sagra Taccozze e Fagioli, con piatti tradizionali molisani, balli di gruppo e animazione. Un appuntamento che celebra la cucina popolare e la socialità del borgo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 luglio

Vittoria Iannacone canta Noemi a Trivento

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso