Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito. A Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”
REGIONE – Per oggi, mercoledì 26 agosto, a Bonefro continua la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, un viaggio visivo tra memoria e territorio, aperta fino al 31 agosto. Molisenews24.it ricorda in serata, riflettori puntati su Max Gazzè, che si esibirà in un concerto gratuito a Bojano, portando la sua energia e poesia nel cuore della regione.
MOSTRE
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 26 AGOSTO
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 agosto
Concerto dei Panta Rhei in Piazza A. Diaz a Civitanova del Sannio.
28 agosto
Concerto lirico con Chloé Hurst, Aaron Durand e Antonietta Di Palma nella Chiesa Madre di Civitanova del Sannio.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
Sagra della polenta a Castelpetroso.
Sagra dei maccheroni, salsiccia e carne alla brace a Pietracatella.
A Capracotta, presso la casa della Cultura nel palazzo municipale, presentazione del rapporto “Montagne Italia”.
30 agosto
Grisulandia a Riccia.
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.
“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.
31 agosto
“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.
1 settembre
Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).