A Bojano Vinicio D’Ambrosio presenta il suo libro. A Campobasso concerto di inaugurazione dell’Anno accademico 2023-2024

REGIONE – Venerdì 26 gennaio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 febbraio presso la Casa Stephanus in Piazza Duomo a Termoli la mostra 11 tele del fotografo Antonio Di Gregorio.

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac: mostra aperta fino al 24 febbraio 2024.

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 GENNAIO

Alle 18 a Bojano, presso Palazzo Colagrosso, ci sarà la presentazione del libro di Vinicio D’Ambrosio dal titolo: “La giustizia in Italia – il Sistema Molise”.

Alle 20 Concerto d’inaugurazione Anno Accademico 2023/2024 al Teatro Savoia di Campobasso

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 gennaio

Carnevale in piazza a San Martino in Pensilis.

Alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, andrà in scena lo spettacolo di teatro musicale “Beethoven in Vermont”, scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo, con il Trio Metamorphosi, composto da Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello, Angelo Pepicelli al pianoforte.

Alle 21 all’Auditorium d’Italia di Isernia andrà in scena lo spettacolo “Ai miei tempi non era così” con Maurizio Battista.

28 gennaio

Alle ore 18.00 appuntamento al Teatro Risorgimento di Larino con la comicità di Gabriele Cirilli nel suo “Nun te regg più”.

30 gennaio

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso andrà in scena Così é (se vi pare) con Milena Vukotic. Biglietti disponibili online sul circuito ciaotickets.com

31 gennaio

Conversazione col Saggista Giovanni Mascia sul tema: “Origine e frequentazioni campobassane di Benedetto Croce” (con proposta di conferimento della cittadinanza campobassana). L’evento si terrà presso l’Associazione !Il nostro Quartiere San Giovanni” a Campobasso.

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso andrà in scena Così é (se vi pare) con Milena Vukotic. Biglietti disponibili online sul circuito ciaotickets.com

1 febbraio

Prende il via “Chiacchiere in archivio” una serie di appuntamenti promossi dall’Archivio di Stato di Isernia per presentare libri di giovani autori ed affrontare tematiche importanti.

3 febbraio

Il Grand Hotel Europa di Isernia ospita Umberto Smaila e la sua band. Dalle ore 21 al via la serata con l’animazione di Salvatore Santella e il suo sax quindi la musica dal vivo con Umberto Smaila.

17 febbraio

Carnevale a Baranello. Appuntamento il 17 febbraio dalle ore 14.30 con il ritrovo dei carri presso Largo Spiano.

17 marzo

Ron in concerto al Teatro Savoia di Campobasso con il tour teatrale “Al centro esatto della musica”.