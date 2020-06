A Campobasso cinque vini rosati in degustazione e finger food gourmet in abbinamenti. Rapporto tra cultura e territorio nell’intervento di Antonio Taormina

REGIONE – Venerdì 26 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise. Al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona. Prosegue la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Venerdì 26 giugno dialogo sul rapporto tra cultura e territorio nella conversazione tra Sandro Arco, responsabile del coordinamento della Fondazione Molise Cultura e Antonio Taormina, docente di Progettazione e gestione delle attività di spettacolo all’Università di Bologna, invitato sul tema dello spettacolo dopo la pandemia.

Dalle 18 primo dei due giorni di Bibenda Galleria del Vino a Campobasso cinque vini rosati in degustazione e finger food gourmet in abbinamenti. Dalle 16 il Dott. Raffaele Carputo, responsabile clinico del centro PMA Criagyn, effettuerà presso il centro VSK consulenze per l’infertilità di coppia, visite ginecologiche e consulenze senologiche.

Summer opening con special sound Fabrizio della Corta a Via Firenze di Termoli con la riapertura della cucina dalle ore 19 a mezzanotte.

Su Termoliwild alle 17 lo scoprilibro per parlare di un modo d’intendere la cucina e il cibo con afrodità di Isabel Allende.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

Il 27 giugno dalle 18 presso Bibenda Galleria del Vino a Campobasso seconda giornata dedicata ai cinque vini rosati in degustazione e finger food gourmet in abbinamenti. Alle 21.30 appuntamento con “Stelle, pianeti e costellazioni: dalla mitologia all’astrofotografia”, alla scoperta della volta celeste tra leggende e tecnica fotografica. A Termoli “Il golf per tutti” una giornata conoscitiva aperta a tutti presso il Golf Club Termoli – c.da Pozzo Pisano, 1 / ore 10:00-13:00 – 16:00-19:00. Al Parco delle Morge tra preistoria, briganti e gioielli di Trivento a cura di Mister Molise dalle ore 10.

Il 27 e 28 per le Giornate Fai all’aperto c’è il Borgo Medioevale di Civita Superiore di Bojano.

Dal 18 giugno riapertura del Museo Pistilli di Campobasso.

Il 28 Trekking al Rifugio Moulin a cura di Michele Permanente Guida GAE _ Molise da Scoprire (8), escursione narrata a Civitanova del Sannio con Antonio Meccanici – Molisetrekking e Narratografo (8.30). Al Castelromano di Isernia appuntamento dalle 8.30 al salotto Storico Dopolavoro Ferroviario si parte per l’escursione che porterà alla visita delle tombe Sannitiche, mura perimetrali e ai vari punti di avvistamento. A Termoli Vela Day 2020 presso il Circolo della Vela (9.30) giornata, promossa dalla FIV, a livello Nazionale per avvicinare il pubblico al mondo della vela. Alle 9 Andar per conventi e abbazie, nel rosso amarena e in amicizia con partenza a piedi dal BeB Art & Breakfast di Ripabottoni e arrivo in territorio di Morrone del Sannio.

L’11 luglio a Fornelli “Lenta…mente: serata sotto le stelle” dalle ore 18.30 con ritrovo presso il Borgo Antico di Fornelli, apericena al ristorante “La Vecchia Torre” quindi spostamento a La Piccola Bottega e alla scoperta del cielo tra osservazione delle stelle e racconti di miti e leggende.

