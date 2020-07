Ad Altilia di Sepino ospite ‘Nduccio, concerto a Villa de Capoa con Marziali e Di Ienno, Festival del Sarà online

REGIONE – Domenica 26 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni. Il fino al 31 luglio a Oratino seconda edizione dell’Oratino Beer Fest in contrada Peschiatura.

Corso base pizza napoletana amatoriale dalle 15 alle 18.30 presso il Caseificio Valle Verde. A Civitanova del Sannio escursione e yoga dalle 9.30. A Villa de Capoa Campobasso concerto di Luca Marziali (violino) e Davide Di Ienno (chitarra) alle 11. Ad Altilia di Sepino in occasione della Festa del Baccalà appuntamento con il cabaret in compagnia di ‘Nduccio e la sua band. A La Baita dal Mare alla città con la selezione musicale con Viktor Tebebe PSALM Collective dalle 18: aperitivo e a seguire cena (prenotazioni al 333.7633390).

Rivertrekking lungo il fiume Carpino il 26 e 30 luglio.

Festival del Sarà – Dialogo sul futuro 2020 dalle ore 19 evento online un nuovo format dal vivo e in streaming per riunire una volta ancora a Termoli ella iconica cornice del MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli, menti illuminate, accademici, politici, giornalisti e imprenditori, per offrire al dibattito pubblico una riflessione ricca di stimoli. A Termoli presso Muccimmobiliare YogaMantra dalle 18. La ripetizione del mantra (japa) serve a focalizzare la mente solo su quel suono o vibrazione, in modo da liberare la mente stessa da ciò che si frappone tra la normale percezione di noi stessi, e ciò che siamo veramente: Eterna ed Illimitata Coscienza, l’Uno, l’Assoluto. Posti limitati, per confermare la partecipazione messaggio privato o su whatsapp al 3295483902.

Dal 25 al 31 luglio con Antonio Meccanici “I Monti del Matese” alla scoperta dell’appennino sannita.

Al Drop di Campobasso Finger Food fino al 26 luglio a Bibenda Galleria del Vino a Campobasso. Dalle 19 alle 22 degustazioni e aperitivo finale (info al 338.7588929 – 377.0898581). Per Serate al Parco in via XXIV Maggio Caciocavallo impiccato e musica popolare.

Passiamo a Termoli con Beer Reggae alla Birreria Luppolover (prenotazioni al 3296123953). Presentazione del primo romanzo di Sonia Fasulo “Parlami di te”. Cala dei Longobardi propone un happy hour Red Bull con 3 birre a 5 euro e 3 vodka Red Bull a 12 euro.

Fino al 26 luglio seminario residenziale a Carpinone così come Rivertrekking lungo il fiume Carpino (con risalitail del corso del fiume controcorrente con delle particolari tute fino ad arrivare alla cascata Schioppo) mentre a Bonefro mostra di costumi e abiti tradizionali molisani / Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” dalle ore 17:00 alle 19:00.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Altri appuntamenti con le Serate al Parco sono per il 27, 28 e 29 con la Festa della pizza con “L’imperatore della pizza” (5 €) quindi il 30 con la Festa degli arrosticini, il 31 con musica live e selezione vini del Trentino e il 1° agosto con la musica folk “I Zig Zaghini”.

Il 28, 29 e 30 luglio Laboratorio di scrittura estivo con Antonio Pascale a Villa de Capoa Campobasso. Il 28 a Bonefro “Fotografia al femminile” tra approfondimenti, proiezioni e dibattito.

Il 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto quattro giornate con partenza garantita a 25 euro. Ogni giornata un tema differente “Scapoli – Castel San Vincenzo – Fornelli”, “Altilia al chiarore della luna”, “Pietrabbondante e Agnone” e “Termoli e Larino tra olio e vino”. Prenotazioni allo 0874.453343.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Il 1° agosto escursione sotto le stelle, per conoscere stelle e costellazioni. Saliremo a Monte Campo da località Santa Lucia.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Noche Argentin al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.