Jelsi celebra la Festa del Grano con Rovazzi in concerto, Pescolanciano accoglie i Zero Assoluto, Scapoli vibra al suono della zampogna

REGIONE – Il 26 luglio 2025 il Molise si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, tradizioni e cultura si intrecciano in un weekend pieno di vitalità. A Bonefro si chiude la prima edizione del International Music Network. A Jelsi, la Festa del Grano in onore di Sant’Anna raggiunge il culmine con la storica processione dei carri artistici realizzati in spighe di grano, e in serata arriva Rovazzi a far cantare la piazza. Anche Pescolanciano si veste a festa: qui si esibiscono i Zero Assoluto, con la loro musica pop che ha segnato una generazione.

Nel borgo di Scapoli, l’atmosfera è più raccolta e legata alla tradizione con il Festival Internazionale della Zampogna. Infine, a Termoli, l’Alta Marea Festival porta in piazza cinema d’autore con Stefano Fresi e musica indie con MasaMasa, in un mix perfetto tra cultura e leggerezza estiva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 LUGLIO

Fino al 27 luglio la prima edizione del Bonefro International Music Network.

Sagra Taccozze, Fagioli e Cotechino a Busso.

Festa del grano in onore di Sant’Anna a Jelsi.

Rovazzi in concerto in Piazza Andrea Variante a Jelsi.

Festa della Font’ e ball a Larino ( Località Fonte di Basso).

Zero Assoluto in concerto in Piazza Garibaldi a Pescolanciano.

49^ Mostra mercato e Festival Internazionale della Zampogna a Scapoli.

Alta Marea Festival a Termoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 luglio

Notte dei giochi di prestigio a Termoli.

29 luglio

Emilio Solfrizzi porta in scena “Anfitrione” di Plauto a Pietrabbondante.

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

1 agosto

Agnone Estate 2025: musica, cultura e emozioni nel cuore del Molise.

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

2 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

3 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.