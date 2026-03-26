Gli eventi del 26 marzo in Molise: mostre, festival fotografici, incontri culturali e proiezioni tra Isernia, Campobasso e Termoli

REGIONE – Oggi il Molise offre una giornata ricca di appuntamenti culturali, tra fotografia, arte contemporanea, incontri tematici e cinema d’autore. Molisenews24.it ricorda che, dalle mostre che raccontano identità e tradizioni del territorio, alle rassegne dedicate all’immagine e alla memoria, fino ai convegni universitari e alle proiezioni serali, il calendario del 26 marzo propone un percorso variegato che attraversa Isernia, Campobasso e Termoli. Un’occasione per scoprire luoghi, storie e linguaggi diversi, in un intreccio di iniziative che valorizzano la creatività e il patrimonio culturale regionale.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 MARZO

Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Un Cielo Pieno di Stelle”

All’UNIMOL il convegno delle Diocisiadi dedicato a inclusione, etica e formazione nello sport.

Al Cinema Alphaville di Campobasso sarà proiettato il documentario di Simona Palladino sull’affondamento dell’Arandora

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”

Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia

30 marzo

Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli