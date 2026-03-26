Gli eventi del 26 marzo in Molise: mostre, festival fotografici, incontri culturali e proiezioni tra Isernia, Campobasso e Termoli
REGIONE – Oggi il Molise offre una giornata ricca di appuntamenti culturali, tra fotografia, arte contemporanea, incontri tematici e cinema d’autore. Molisenews24.it ricorda che, dalle mostre che raccontano identità e tradizioni del territorio, alle rassegne dedicate all’immagine e alla memoria, fino ai convegni universitari e alle proiezioni serali, il calendario del 26 marzo propone un percorso variegato che attraversa Isernia, Campobasso e Termoli. Un’occasione per scoprire luoghi, storie e linguaggi diversi, in un intreccio di iniziative che valorizzano la creatività e il patrimonio culturale regionale.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI ALTRI EVENTI DEL 26 MARZO
Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Un Cielo Pieno di Stelle”
All’UNIMOL il convegno delle Diocisiadi dedicato a inclusione, etica e formazione nello sport.
Al Cinema Alphaville di Campobasso sarà proiettato il documentario di Simona Palladino sull’affondamento dell’Arandora
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
28 marzo
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo
Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”
Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia
30 marzo
Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto