Teatro, musica, caccia al tesoro e tradizioni. Scopri cosa fare oggi a Ferrazzano, Vinchiaturo, Campobasso, Termoli e Ripamolisani

REGIONE – Una domenica d’autunno ricca di appuntamenti per grandi e piccoli in tutto il territorio molisano. Molisenews24.it ricorda che oggi, 26 ottobre, a Ferrazzano si festeggia con l’OktoberFest, tra sapori tipici e convivialità. A partire dalle 15.00, a Vinchiaturo, i più giovani (e non solo) potranno cimentarsi nella caccia al tesoro investigativa “Il caso del leone scomparso”, tra indizi e misteri da risolvere.

A Ripamolisani si celebra la stagione con una giornata all’insegna della natura e della comunità, mentre a Campobasso, nella sala del Circolo Sannitico, il FAI propone un viaggio tra storia e leggenda con “Sulle orme del Re Bove – Le Chiese che raccontano una leggenda”.

La musica classica sarà protagonista alle 18.00 all’Auditorium di via Elba a Termoli, dove il pianista Raffaele D’Angelo interpreterà alcune delle più belle opere di Franz Schubert. In serata, al Teatro del Loto di Ferrazzano, spazio al teatro d’impegno con “Sette bambine ebree”, spettacolo intenso e toccante che chiude con forza una giornata all’insegna della cultura.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 OTTOBRE

OktoberFest a Ferrazzano.

Dalle 15 Caccia al tesoro investigativa “Il caso del leone scomparso” a Vinchiaturo.

Una domenica d’autunno a Ripamolisani.

Alla sala del Circolo Sannitico a Campobasso il FAI presenta “Sulle orme del Re Bove-Le Chiese che raccontano una leggenda”.

Alle ore 18.00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli concerto del pianista Raffaele D’Angelo. Il programma prevede opere di F. Schubert.

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Sette bambine ebree”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 ottobre

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).

1 novembre

Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.

2 novembre

Sapor d’na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.