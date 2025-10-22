Dal 24 al 26 ottobre Ferrazzano ospita OktoberFerZ: birre bavaresi, piatti tipici e musica live. Scopri il programma completo

FERRAZZANO – Ferrazzano si prepara a vivere tre giorni di festa all’insegna della convivialità, della musica e dei sapori d’oltralpe. Dal 24 al 26 ottobre 2025, la Palestra Nuova Comunità di Via Enrico Fermi, 1 ospiterà la terza edizione di OktoberFerZ, l’evento che porta in Molise l’atmosfera autentica dell’Oktoberfest bavarese.

Organizzato con passione e attenzione ai dettagli, OktoberFerZ è ormai diventato un appuntamento atteso da giovani, famiglie e appassionati di birra artigianale. In programma: piatti tipici bavaresi, birre selezionate come Löwenbräu e Luppoli, e un ricco palinsesto musicale con la band Tracks e il DJ Frangett.

Il programma:

Venerdì 24 ottobre, ore 19:00: inaugurazione ufficiale con brindisi collettivo

Sabato 25 ottobre, ore 22:00: DJ set con Frangett per una serata tutta da ballare

Domenica 26 ottobre, ore 22:00: chiusura dell’evento con saluti e musica

Per chi desidera prenotare un tavolo o ricevere informazioni, è attivo il numero WhatsApp +39 351 6398357.

OktoberFerZ non è solo una festa: è un’occasione per ritrovarsi, celebrare la cultura della birra e scoprire come Ferrazzano sappia reinterpretare con gusto e originalità le tradizioni europee. Un evento che unisce territorio, gastronomia e musica in un abbraccio festoso e inclusivo.