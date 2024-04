Alla Fondazione Cultura Molise a Campobasso “Stati d’Anima”, mostra personale di Giulio Oriente; a Termoli “Ersilia. Praticare l’altrove”

REGIONE – Sabato 27 aprile 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Negli spazi espositivi di via Gorizia presso la Fondazione Molise Cultura a Campobasso, é visitabile Stati d’Anima, mostra personale dell’artista Giulio Oriente.

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

Mostra internazionale itinerante dei libri d’artista “Stupor Mundi – Parole in libertà” a Termoli. L’inaugurazione dell’esposizione è prevista il 28 aprile alle ore 16 a Casa Museo Stephanus e alle ore 18 al Castello Svevo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 aprile

Ale 18, al Centro Polifunzionale Mete di San Giuliano di Puglia, in scena Quel piccolo campo, una divertente commedia firmata Peppino De Filippo e interpretata da I Clitunnali.

30 aprile

In occasione della Festa s SS. Maria, Filippo e Giacomo, a Santa Maria del Molise, concerto dei Tequila & Montepulciano Band.

1 maggio

Festa dei Lavoratori, a Termoli un Primo Maggio in musica.

7 maggio

Webinar sul tema “Cultura e Turismo della Radici: opportunità di sviluppo e crescita dei territori”. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo molise@confcommercio.it entro il 6 maggio, fornendo i propri riferimenti e indicando l’eventuale ente di appartenenza. Alla mail fornita verrà inviato il link di collegamento.

20 maggio

Silvia Mezzanotte sarà in concerto in piazza Skandenberg, a Portocannone, a partire dalle ore 21,30. L’evento sarà a ingresso libero.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.