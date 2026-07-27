Eventi in Molise il 27 luglio 2026: concerti, sagre e altri appuntamenti

Da
Marina Denegri
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Eventi in Molise il 27 luglio: dalle esposizioni agli eventi estivi territoriali, fino al concerto di Alex Britti alla Tartufata di Miranda

Alex Britti Trivento

REGIONE – La giornata del 27 luglio in Molise offre un cartellone ricco di appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici, con mostre d’arte, concerti, festival teatrali e sagre che animano borghi e città. Molisenews24.it ricorda che tra esposizioni di rilievo, programmi estivi territoriali e tradizioni locali, il territorio propone una serie di eventi capaci di valorizzare creatività, identità e partecipazione, rendendo questa data una delle più vivaci dell’estate molisana.

GLI EVENTI DEL 27 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Musica dal Vivo

Trivento (CB): Alex Britti in concerto in Piazza Calvario (dalle ore 21:00) per le festività in onore dei Santi Patroni.

Teatro e Cultura

Campobasso: Festival del Teatro Popolare e della Tradizione, con lo spettacolo “Una famiglia molto allargata” al Parco E. De Filippo (ore 21:00).

Sagre ed Enogastronomia

Miranda (IS): Giornata conclusiva della Tartufata, evento dedicato alla degustazione e valorizzazione dei tartufi locali.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 Luglio 

Morrone del Sannio: Tributo a Mina – Spettacolo musicale di Michela Borgia con i grandi successi della musica italiana (ore 21:30).

30 Luglio

Riccia: Manu Chao in concerto nella cornice del Bosco Mazzocca, all’interno del Terra Viva Festival.

San Giovanni in Galdo: Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse” (dal 30 al 31 luglio), evento enogastronomico dedicato alla tradizione pastaia locale.

31 Luglio

Campobasso

Campobasso Summer Festival: Concerti live di Kid Yugi e Promessa presso l’Area Concerti Selvapiana (dalle ore 21:00).

Rassegna Culturale: Spettacolo “Occhi chiusi in mare aperto” nella cornice di Villa de Capoa (ore 21:00).

Sepino . “Un Piano per Sepino” – Concerto pianistico di Carlo Balzaretti nello scenario del Teatro Romano (ore 21:30).

Guglionesi: Festa dell’Unità – Dibattiti, musica ed enogastronomia.

Pietracatella: Sagra del Vitello – Degustazione di carni locali e piatti tipici della tradizione.

San Polo Matese: Sagra del Baccalà Fritto – Serata gastronomica e musica in piazza.

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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