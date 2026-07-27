Eventi in Molise il 27 luglio: dalle esposizioni agli eventi estivi territoriali, fino al concerto di Alex Britti alla Tartufata di Miranda

REGIONE – La giornata del 27 luglio in Molise offre un cartellone ricco di appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici, con mostre d’arte, concerti, festival teatrali e sagre che animano borghi e città. Molisenews24.it ricorda che tra esposizioni di rilievo, programmi estivi territoriali e tradizioni locali, il territorio propone una serie di eventi capaci di valorizzare creatività, identità e partecipazione, rendendo questa data una delle più vivaci dell’estate molisana.

GLI EVENTI DEL 27 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Musica dal Vivo

Trivento (CB): Alex Britti in concerto in Piazza Calvario (dalle ore 21:00) per le festività in onore dei Santi Patroni.

Teatro e Cultura

Campobasso: Festival del Teatro Popolare e della Tradizione, con lo spettacolo “Una famiglia molto allargata” al Parco E. De Filippo (ore 21:00).

Sagre ed Enogastronomia

Miranda (IS): Giornata conclusiva della Tartufata, evento dedicato alla degustazione e valorizzazione dei tartufi locali.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 Luglio

Morrone del Sannio: Tributo a Mina – Spettacolo musicale di Michela Borgia con i grandi successi della musica italiana (ore 21:30).

30 Luglio

Riccia: Manu Chao in concerto nella cornice del Bosco Mazzocca, all’interno del Terra Viva Festival.

San Giovanni in Galdo: Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse” (dal 30 al 31 luglio), evento enogastronomico dedicato alla tradizione pastaia locale.

31 Luglio

Campobasso

Campobasso Summer Festival: Concerti live di Kid Yugi e Promessa presso l’Area Concerti Selvapiana (dalle ore 21:00).

Rassegna Culturale: Spettacolo “Occhi chiusi in mare aperto” nella cornice di Villa de Capoa (ore 21:00).

Sepino . “Un Piano per Sepino” – Concerto pianistico di Carlo Balzaretti nello scenario del Teatro Romano (ore 21:30).

Guglionesi: Festa dell’Unità – Dibattiti, musica ed enogastronomia.

Pietracatella: Sagra del Vitello – Degustazione di carni locali e piatti tipici della tradizione.

San Polo Matese: Sagra del Baccalà Fritto – Serata gastronomica e musica in piazza.

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso