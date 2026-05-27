Mostre a Termoli e Campomarino, giornata conclusiva della Carrese di San Pardo a Larino e conferenza del Trofeo San Nicandro a Venafro

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che il 27 maggio in Molise si apre con un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, tradizioni e incontri istituzionali. Dalle mostre che raccontano identità e creatività del territorio, come l’esposizione dedicata ad Andrea Di Capua a Termoli e la collettiva Humus a Campomarino, si passa alle celebrazioni popolari che chiudono uno dei riti più sentiti della regione: la giornata conclusiva della Carrese di San Pardo a Larino.

Spazio anche agli eventi istituzionali, con la conferenza di presentazione della 24ª edizione del Trofeo San Nicandro in programma questa mattina a Venafro, appuntamento che apre ufficialmente la stagione sportiva estiva della città.

GLI EVENTI DEL 27 MAGGIO

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)

Un tuffo nella storia locale all’interno di una cornice d’eccezione. Il Castello Svevo ospita una mostra esclusiva dedicata alla figura di Andrea Di Capua, Duca di Termoli. Un’occasione unica per scoprire il passato del borgo marinaro. Fino al 30 maggio, Orari: 10:00 – 20:30. Ingresso gratuito.

Mostra Collettiva “Humus” – Campomarino (CB)

C’è tempo fino al 22 settembre per visitare la mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Humus”. Allestita nelle suggestive sale del Castello Angioino, l’esposizione raccoglie le opere di quattro stimati artisti: Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti.

Feste Patronali e Tradizioni Rionali

Larino (CB) – Carrese di San Pardo (Giornata Conclusiva)

Oggi si chiude ufficialmente la storica festa patronale della cittadina. Dopo la spettacolare sfilata dei tradizionali carri addobbati di fiori (oltre 100 storici e iconici vettori trainati da buoi), la giornata odierna prevede il rientro dei simulacri dei Santi e la conclusione delle solenni celebrazioni liturgiche e comunitarie.

Eventi istituzionali

Venafro (IS) – Conferenza di Presentazione del Trofeo San Nicandro

Questa mattina alle ore 10:00, presso la suggestiva Palazzina Liberty di Venafro, si tiene la conferenza stampa ufficiale di presentazione della 24ª edizione del Trofeo San Nicandro. Si tratta della celebre corsa classica da 10 km su pavimentazione in basalto che apre gli eventi sportivi estivi della cittadina.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 maggio

Campobasso – Al Castelo di Monforte “I custodi del futuro” – Un viaggio tra arte, musica e sensibilità

Campobasso – A Villa de Capoa l’evento “Oltre la Moda”: laboratori, sfilata inclusiva, musica live

Alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Macchiagodena presentazione el libro “Corpi al macello”

Giorgio Montanari con Fall al Teatro Savoia di Campobasso

29 maggio

Rotello – II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità. Teatro, musica e incontri (fino al 1 giugno)

30 maggio

Zulu from 99 Posse in concerto a Riccia

Alle 21 Ligabue Tribute Band in concerto a Castropignano

31 maggio

Country Night a Castropignano in occasione della Festa in onor della Madonna delle Grazie

1 giugno

Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi

2 giugno

Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso