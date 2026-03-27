Mostre, fotografia e incontri culturali animano il Molise: da Fermafè al MACTE, passando per Molichrom e gli appuntamenti pasquali

REGIONE – Oggi il Molise si accende di appuntamenti culturali che intrecciano fotografia, arte contemporanea e momenti di riflessione. Molisenews24.it ricorda che tra mostre diffuse sul territorio e incontri formativi, la giornata offre un percorso ricco e variegato per chi desidera immergersi nelle storie, nei linguaggi e nelle identità della regione. Dalle immagini potenti del Diavolo di Tufara alle narrazioni visive del Festival Molichrom, passando per le esposizioni dedicate alla materia e alla testimonianza, fino agli approfondimenti dell’Auditorium Celestino V, il calendario del 27 marzo propone un viaggio che unisce tradizione, ricerca e sguardi nuovi sul presente.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 MARZO

ll’Auditorium Celestino V di Campobasso, il terzo appuntamento formativo della Scuola “Giuseppe Toniolo” dedicato al tema della Povertà Spirituale

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 marzo

Alle 17 all’Auditorium Comunale di Oratino “Burattiniamo”

Alle 18.15 alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso la cantata “O di Gerico Beata”

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”

Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia

Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 30 e 31 marzo.

30 marzo

Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”

Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli