Mostre, fotografia e incontri culturali animano il Molise: da Fermafè al MACTE, passando per Molichrom e gli appuntamenti pasquali
REGIONE – Oggi il Molise si accende di appuntamenti culturali che intrecciano fotografia, arte contemporanea e momenti di riflessione. Molisenews24.it ricorda che tra mostre diffuse sul territorio e incontri formativi, la giornata offre un percorso ricco e variegato per chi desidera immergersi nelle storie, nei linguaggi e nelle identità della regione. Dalle immagini potenti del Diavolo di Tufara alle narrazioni visive del Festival Molichrom, passando per le esposizioni dedicate alla materia e alla testimonianza, fino agli approfondimenti dell’Auditorium Celestino V, il calendario del 27 marzo propone un viaggio che unisce tradizione, ricerca e sguardi nuovi sul presente.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI ALTRI EVENTI DEL 27 MARZO
ll’Auditorium Celestino V di Campobasso, il terzo appuntamento formativo della Scuola “Giuseppe Toniolo” dedicato al tema della Povertà Spirituale
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
28 marzo
Alle 17 all’Auditorium Comunale di Oratino “Burattiniamo”
Alle 18.15 alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso la cantata “O di Gerico Beata”
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo
Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”
Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia
Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 30 e 31 marzo.
30 marzo
Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”
Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto