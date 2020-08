Al Teatro Verde in scena lo spettacolo con Nathalie Caldonazzo e Franesco Brachetti. Cinema, cultura e musica a Campobasso

REGIONE – Venerdì 28 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

A Campobasso dal 24 al 28 agosto a Palazzo Gil Campobasso in programma la sesta edizione di Kiss Me Deadly. Nel programma odierno la proiezione del film “5 è il numero perfetto”. Dante in Villa e Villa De Capoa e Milonga de mis amores a Castello Monforte. Corso di guida sicura su strada fino al 30 agosto organizzato da Istruttori della Federazione Motociclistica Italiana presso RST – Road Safety Training.

A Casacalenda “Robert Gose to Casacalenda” presso il birrificio Hops Up dalle 19 alle 22. Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone”. A Le 4 Vianove trivuto a Pino Daniele.

Fino al 31 agosto si può visitare la 12ª edizione della mostra diocesana di Termoli Larino intitolata “Imprevisto – Dialoghi d’arte” con le opere dell’artista @Michele Porsia e le opere di arte sacra della Diocesi di Termoli Larino. Al via Cinema Drive-In a Termoli con quattro appuntamenti: il 22 Ploi, il 29 Vita da pi, il 5 settembre Grand Hotel Budapest e il 12 La Pazza Gioia. Passeggiate serali nel Borgo Antico dalle 22, Antonio’s Day con live classic rock 70/80 al BuenaVista SocialClub, cena a base di pesce dalle 21 con musica live sul mare alla Torretta. Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti al Teatro Verde di Termoli con “Passo a due pas de deux” il 28 agosto alle 21.30 (info e prenotazioni al 348 6055778).

A Venafro fino al 28 agosto propone Comunicazione Empatica NonViolenta, Convivenza e gioco. Nella natura incontaminata dell’Oasi WWF Le Mortine, con un programma ricco di attività per imparare e crescere insieme. Per gli adulti, seminario di Comunicazione Empatica Nonviolenta con Luana De Falco, per i bambini, escursioni e laboratori creativi. Il seminario è adatto a genitori, single, coppie, educatori, insegnanti, counselor, e chiunque si interessi di crescita personale, educazione e comunicazione. Per informazioni e prenotazioni 334.7290001 o 346.6574950.

Al Lago di Occhito c’è Occhito Riding Holidays dalle 16 mentre al Parco naturale dei Calanchi a Montenero di Bisaccia alle 21.30 suoni nella natura, armonizzazione con campane tibetane. “E il vino si fece Divinità” – Valori, simboli e cultura di un alimento di civiltà in Piazza Chiesa a Oratino dalle 21 mentre a Sepino dalle “Al chiarore della Luna – Altilia” visita guidata e cena al Ristorante Porta Tammaro con intrattenimento musicale.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

PROSSIMI EVENTI

Il 29 agosto alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer e sentiero trekking sul Sentiero Frassati del Molise a Civitanova del Sannio (prenotazioni al 328.7639268). Al Circolo Letterario Beatnik dalle ore 18:30 “Chiediti chi sono”, il romanzo di viaggio e formazione di Nico Irace ispirato a un’esperienza vissuta in prima persona in India e Nepal nell’Aprile 2015. Nuovo appuntamento con Visite Fornelli a cura di Me.Mo dalle 18.30 (prenotazione obbligatoria al 3892191032). A Sette di Cuori a Ripalimosani “Tra palco e realtà”, cover band di Ligabue. Appuntamento dalle 10 alle 12 con i Laboratori Inclusivi presso l’area faunistica del cervo Campochiaro WWF Molise (per info e prenotazioni 3293509059). Alla tenuta Castellana “Un giorno come allora” con scene di vita quotidiana, shooting fotografico con i costumi tradizionali del Molise.

Passeggiata naturalistica a Cascata Schioppo Carpinone il 30 agosto (prenotazioni al 348.5921343).

Corso base di sopravvivenza a Pineta del Monte presso Carpinone il 19 e 20 settembre (prenotazioni al 348.5921343).

