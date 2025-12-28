Scopri gli eventi del 28 dicembre in Molise: mostre, presepi, concerti e tradizioni locali tra Campobasso, Termoli e i borghi della regione

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che nche oggi il Molise si accende di arte, tradizioni e atmosfere natalizie. Tra mostre che proseguono fino all’Epifania e appuntamenti unici legati al territorio, il 28 dicembre offre un ricco ventaglio di iniziative: dai presepi artigianali alle esposizioni d’arte contemporanea, dai concerti alle rievocazioni storiche, fino ai sapori delle cantine locali. Una giornata perfetta per lasciarsi guidare dalla cultura e dalla magia delle feste.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 DICEMBRE

Presepe Vivente della Solidarietà 2025 a Macchiagodena: nuovo percorso.

Presepe Vivente a Larino (anche il 6 gennaio).

Alle 11 all’Auditorium di via Elba a Termoli si esibiranno Giuseppe Olivieri (sassofono) e Viviana Di Rita (pianoforte) Alle 18.00 spazio al Duo Aragona–Moseychuk, vincitore del XXI Concorso Internazionale di Clarinetto Saverio Mercadante, formato da Beatrice Anna Aragona (clarinetto) e Yulia Moseychuk (pianoforte).

Angela Piaf e la Magia del Natale in piazza a Colle d’Anchise.

La Faglia di Oratino.

Calici in Bisaccia a Montenero di Bisaccia.

Pietrabbondante DiVino, Cantine di Natale.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 dicembre

Alle ore 18, all’Auditorium di via Elba a Termoli, si terrà il concerto del vincitore della Borsa di Studio Maura Giorgetti della Filarmonica della Scala di Milano, Massimiliano Nese (trombone), accompagnato al pianoforte da Christian Nese.

30 dicembre

Alle ore 18 all’Auditorium comunale con lo spettacolo “Ti racconto il Molise”.

Maitunat a tavola con la frittata di Montaquila.

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda il concerto “Note di Fine Anno” con Simone Sala, Pasquale Farinacci e Paolo Bartolucci.

31 dicembre

Capodanno 2026: gli eventi in programma.

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.