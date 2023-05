Campobazar a Campobasso, Cantine aperte, LibrOrchestra, Festival della poesia contemporanea, concerti e spettacoli teatrali

REGIONE – Domenica 28 Maggio 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Dal 29 maggio all’11 giugno, presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, sarà visitabile la mostra dal titolo “Pietraluce”.

Fino al 31 maggio presso il Palazzo Ducale di Larino mostra collettiva di arte contemporanea. Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21.

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 28 MAGGIO

Ultimo giorno a Campobasso di “LibrOrchestra”, il festival itinerante per l’Infanzia che ha l’obiettivo di creare e sostenere la comunità educante nel contrasto all’impoverimento educativo e culturale, attraverso la divulgazione della lettura e della musica fin dalla prima infanzia, come potenti mezzi di inclusione sociale.

Ultimo giorno a Isernia della prima edizione del Festival di poesia contemporanea Fatti Viva.

Anche in Molise l’evento Cantine aperte, organizzato dal Movimento Turismo del Vino: le cantine aderenti e il programma.

A Roccamandolfi si terrà l’evento “Vivere e far vivere il Matese”, organizzato dalla Pro Loco.

Torna il mercatino dell’usato a Campobasso, dalle 9 alle 19 nell’area della Curva Nord dell’ex Stadio Romagnoli. Già in programma per il 21 maggio ma rinviato per maltempo.

Secondo e ultimo giorno anche in Molise per l’evento Cantine aperte, organizzato dal Movimento Turismo del Vino

Ultimo giorno a Isernia della prima edizione del Festival di poesia contemporanea Fatti Viva.

A Termoli si terrà a partire dalle ore 18, la manifestazione “Musica in Centro”.

Alle ore 19.00 presso il Cinema S. Antonio di Termoli. si terrà il concerto del Trio Felix, secondo appuntamento della XIX edizione di Termoli Musica 23, con Marilena Gaudio (soprano), Giacomo Piepoli (clarinetto) e Flavio Peconio (pianoforte), il giorno 28 maggio 2023. Il programma prevede arie di G. Puccini, C. Kreutzer, J.W. Kalliwoda, A. Schreiner, E. Di Capua e G. Lama.

Alle 19.30 in scena “Una relazione per un’accademia” di Franz Kafka con Tommaso Ragno al Teatro del Loto di Ferrazzano.

C’é tempo fino alle ore 12 del 12 giugno per partecipare al Concorso musicale Mic Drop 2023.

Fino al 30 giugno ci si potrà iscrivere al Corso per barman I° e II° livello, che si terrà a Campobasso nella seconda metà di settembre. Per informazioni telefono 0874 6891 formazione@cofcommerciomolise.it

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 maggio

Dalle 8.30 alle 12.30 presso la Palestra Comunale di Macchia d’Isernia si svolgerà l’evento dal titolo “La sfida dell’ATS di Isernia, l’autismo e la presa in carico integrale in un lavoro di rete condiviso: report finale”.

Alle ore 17, presso il Teatro Savoia di Campobasso, si terrà, secondo la programmazione allegata, l’evento “IN musica Per il Sociale”

31 maggio

Alle ore 11.00 il Webinar di Canon per le attività di intelligence (iscrizioni, gratutite per i possserori di una fotocamera Canon EOS, disponibili a questo link https://www.canon.it/business/insights/webinars/) che consentirà di conoscere nel dettaglio l’utilizzo della tecnologia del software Digital Photo Professional.

10 giugno

All’area eventi di Selva Piana, Mannarino. Il cantautore romano farà in Molise la data zero del suo nuovo tour “Corde”.

11 giugno

Concerto di Fabri Fibra all’Area Eventi di Campobasso.

16 giugno

Prende il via (e proseguirà il 18 giugno) Termoli Comics & Games by QDSS, il primo evento dedicato ai giochi e ai fumetti che si sia mai visto in Molise.

27 luglio

Prende il via (proseguirà fino al 29 luglio) a Termoli la terza edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte.

29 luglio

A Termoli fa tappa il tour di Erica Mou. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla.