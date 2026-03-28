Mostre, musica, teatro e tradizioni: gli eventi del 28 marzo in Molise tra Isernia, Campobasso, Termoli, Oratino e altri borghi

REGIONE – Oggi, sabato 28 marzo, il Molise si risveglia con una giornata densa di appuntamenti culturali, tra mostre, teatro, musica e riti della Settimana Santa. Molisenews24.it ricorda che mentre proseguono le grandi esposizioni che stanno animando Isernia, Campobasso e Termoli, il calendario del 28 marzo offre una serie di eventi che raccontano la vitalità di un territorio capace di intrecciare memoria, creatività e comunità.

A Isernia continua “Fermafè”, la mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara, visitabile fino al 16 aprile. Sempre nel capoluogo pentro, fino al 30 aprile, l’atrio del Palazzo della Provincia ospita “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che indaga identità e radici. A Campobasso prosegue “Molichrom”, il Festival della Fotografia Nomade, mentre la Galleria Aratro dell’Unimol accoglie fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino. A Termoli, il MACTE presenta fino al 16 maggio “Io, Testimone”, la potente mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli.

Accanto alle esposizioni, il pomeriggio e la serata del 28 marzo offrono appuntamenti dal vivo: alle 17 l’Auditorium Comunale di Oratino ospita “Burattiniamo”, alle 18.15 la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso accoglie la cantata “O di Gerico Beata”, mentre alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI edizione de La Passione di Gesù – Associa Crucis, uno dei momenti più attesi della tradizione locale.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 MARZO

Alle 17 all’Auditorium Comunale di Oratino “Burattiniamo”

Alle 18.15 alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso la cantata “O di Gerico Beata”

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”

All’Auditorium di via Elba a Termoli il concerto “Tacer cantando” racconta l’amore segreto tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini

Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia

Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 30 e 31 marzo.

30 marzo

Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”

Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

2 aprile

A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli