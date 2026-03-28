Mostre, musica, teatro e tradizioni: gli eventi del 28 marzo in Molise tra Isernia, Campobasso, Termoli, Oratino e altri borghi
REGIONE – Oggi, sabato 28 marzo, il Molise si risveglia con una giornata densa di appuntamenti culturali, tra mostre, teatro, musica e riti della Settimana Santa. Molisenews24.it ricorda che mentre proseguono le grandi esposizioni che stanno animando Isernia, Campobasso e Termoli, il calendario del 28 marzo offre una serie di eventi che raccontano la vitalità di un territorio capace di intrecciare memoria, creatività e comunità.
A Isernia continua “Fermafè”, la mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara, visitabile fino al 16 aprile. Sempre nel capoluogo pentro, fino al 30 aprile, l’atrio del Palazzo della Provincia ospita “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che indaga identità e radici. A Campobasso prosegue “Molichrom”, il Festival della Fotografia Nomade, mentre la Galleria Aratro dell’Unimol accoglie fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino. A Termoli, il MACTE presenta fino al 16 maggio “Io, Testimone”, la potente mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli.
Accanto alle esposizioni, il pomeriggio e la serata del 28 marzo offrono appuntamenti dal vivo: alle 17 l’Auditorium Comunale di Oratino ospita “Burattiniamo”, alle 18.15 la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso accoglie la cantata “O di Gerico Beata”, mentre alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI edizione de La Passione di Gesù – Associa Crucis, uno dei momenti più attesi della tradizione locale.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI ALTRI EVENTI DEL 28 MARZO
Alle 17 all’Auditorium Comunale di Oratino “Burattiniamo”
Alle 18.15 alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso la cantata “O di Gerico Beata”
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo
Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”
All’Auditorium di via Elba a Termoli il concerto “Tacer cantando” racconta l’amore segreto tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini
Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia
Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 30 e 31 marzo.
30 marzo
Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”
Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo
2 aprile
A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto