Prima giornata di Cantine di…vine a Guardiaregia; al Teatro Savoia di Campobasso va in scena “Il vajont di tutti”

REGIONE – Venerdì 28 ottobre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

A Venafro, nello spazio espositivo della Palazzina Liberty, é visitabile la mostra fotografica “136 Identità Molise” di Franco Cappellari. La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 13 novembre 2022, dalle ore 16.30 alle 19.30. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 28 OTTOBRE

Continua l’attività programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che propone con Ottobre in Città, un ricco calendario mensile di eventi ed incontri:

10° edizione di Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

Alle 18 nel Cinema Sant’Antonio a Termoli presentazione del libro Pietro Ramaglia 1802-1875 di Gabriella Paduano e Gabriele Tamilia.

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Il Vajont di tutti.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS) Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione La Vetta e La Cundra Montagnola Molisana a Civitanova del Sannio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

A Palazzo Chiarulli, a Ferrazzano, I luoghi del gusto. La Fondazione Italiano Sommelier presenta le eccellenze del Molise: un viaggio alla scoperta dei luoghi più caratteristici della Regione per scoprirne gli aspetti artistici, storici, culturali ed enogastronomici: degustazioni guidate, convegni, musica, giochi sensoriali.

Alle 16 e alle 17.30, al Teatro Parrocchiale Santa Maria degli Angeli di Termoli, il Mondo dei burattini porta in scena Le avventure di Pinocchio – Il Mangiafuoco e il fantasma della Braga rotta.

Festa d’Autunno a Macchiagodena con la presentazione di un libro sull’enologia, di canti e balli e di assaggi di vino e caldarroste.

Cena con delitto presso la struttura Martur Resort di Termoli, dove i commensali verranno trasportati nella Chicago degli anni ’20…Info & Prenotazioni: http://www.cronosfera.it/rita oppure direttamente tramite WhatsApp

al numero 388 6460565

Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

Hello Beer al Parco Turistico – Oasi delle Mainarde al Lago di Castel Vincenzo.

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Il Vajont di tutti.

30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

A Jelsi camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio.

Trekking e Panonda a Pesche. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3334226979 o 320 181 8141

Escursione a Monte Marrone 1.805 Rifugio Moulin Mainarde Molisane. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Escursione Campo Dell’arco Monti del Matese. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3473021999.

Dalle 15 al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro Festa di Halloween.

Dalle 18 nel Salone del Castello Pignatelli, a Monteroduni, si terrà il convegno ‘Il Genio di Eddie Lang’: ospite d’eccezione il giornalista Rai Adriano Mazzoletti.

Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

Hello Beer al Parco Turistico – Oasi delle Mainarde al Lago di Castel Vincenzo.

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Il Vajont di tutti.

Al S. Antonio di Termoli alle 18:00, con il concerto “Dai romantici a Prokofiev” della pianista russa Anastasia Frolova.

31 ottobre

Escursione Faggeta Eremo S. Amico e Fiera del Tartufo Bianco a San Pietro Avellana. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Escursione Campo Dell’arco Monti del Matese. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3473021999.

Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

Hello Beer al Parco Turistico – Oasi delle Mainarde al Lago di Castel Vincenzo.

Musica, dolciumi, caramelle, risate e tanto divertimento per tutti con la seconda edizione di “Dolcetto o scherzetto?” a Termoli.

1 novembre

Escursione a Campitelli di Roccamandolfi e pranzo al Rifugio dei Briganti. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Escursione Campo Dell’arco Monti del Matese. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3473021999.

Escursione a Campo Figliolo Monti Del Matese a Roccamandolfi/Gallo Matese. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Escursione Campo Dell’arco Monti del Matese. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3473021999.

Escursione Bosco Abeti Soprani a Pescopennataro con possibilità di pranzo presso Abete Bianco Ristorante (prenotazione obbligatoria). Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Escursione Campo Dell’arco Monti del Matese. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3473021999. 347 302 1999

Hello Beer al Parco Turistico – Oasi delle Mainarde al Lago di Castel Vincenzo.