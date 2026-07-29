“E se Dio vuole” a Venafro alla Milonga de Buenos Aires a Portocannone, passando per le esposizioni di Civitacampomarano e Termoli

REGIONE – Il 29 luglio propone una giornata ricca di appuntamenti culturali in Molise, tra mostre d’arte, cartelloni estivi e spettacoli dal vivo. Molisenews24.it ricorda che le esposizioni di Civitacampomarano e Termoli proseguono con nuovi percorsi dedicati all’arte contemporanea, mentre i programmi estivi dei principali centri del territorio animano l’intera stagione con eventi, sagre e spettacoli. In serata, Venafro accende la scena con “E se Dio vuole”, mentre a Portocannone l’Auditorium John Dewey ospita la suggestiva Milonga de Buenos Aires, unendo musica e danza in un appuntamento di grande fascino.

GLI EVENTI DEL 29 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Festival

A Venafro torna in scena “E se Dio vuole”, lo spettacolo musicale e teatrale che anima le rassegne culturali estive dell’area venafrana, portando al Laghetto di Venafro e alla storica Palazzina Liberty

Alle ore 21.00, l’Auditorium John Dewey di Portocannone accoglierà Milonga de Buenos Aires, con il Nuovo Trio Accord – Selene Pedicini (violino), Giovanna D’Amato (violoncello), Manuel Petti (fisarmonica) – accompagnato dai ballerini argentini Mariana Avila e Alexandre Bellarosa.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 Luglio

Riccia: Manu Chao in concerto nella cornice del Bosco Mazzocca, all’interno del Terra Viva Festival.

San Giovanni in Galdo: Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse” (dal 30 al 31 luglio), evento enogastronomico dedicato alla tradizione pastaia locale.

31 Luglio

Campobasso

Campobasso Summer Festival: Concerti live di Kid Yugi e Promessa presso l’Area Concerti Selvapiana (dalle ore 21:00).

Rassegna Culturale: Spettacolo “Occhi chiusi in mare aperto” nella cornice di Villa de Capoa (ore 21:00).

Sepino . “Un Piano per Sepino” – Concerto pianistico di Carlo Balzaretti nello scenario del Teatro Romano (ore 21:30).

Guglionesi: Festa dell’Unità – Dibattiti, musica ed enogastronomia.

Pietracatella: Sagra del Vitello – Degustazione di carni locali e piatti tipici della tradizione.

San Polo Matese: Sagra del Baccalà Fritto – Serata gastronomica e musica in piazza.

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso