Mostre, teatro, concerti e tradizioni: tutti gli eventi di oggi in Molise, dalle esposizioni fotografiche ai grandi spettacoli nei borghi

REGIONE – È una giornata ricca di appuntamenti culturali in tutto il Molise, tra mostre fotografiche, spettacoli teatrali, incontri, concerti e riti della Settimana Santa.

Molisenews24.it ricorda che a Isernia prosegue fino al 16 aprile la collettiva fotografica “Fermafè”, dedicata al Diavolo di Tufara, mentre nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 30 aprile 2026 la mostra “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità e memoria del territorio. A Campobasso continua invece Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, in programma fino al 30 aprile, e alla Galleria Aratro dell’Unimol è aperta fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino.

Accanto alle esposizioni, il 29 marzo propone un fitto cartellone di eventi dal vivo. A Monacilioni si svolge la Caccia alle uova, iniziativa dedicata ai più piccoli, mentre alle 16, al Bar Centrale di Isernia, va in scena lo spettacolo di marionette “Me voje ‘nzura”. Alle 18, nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni, è previsto il convegno dedicato a Pietro Ranmaglia.

Il teatro è protagonista a Ferrazzano, dove il Teatro del Loto ospita Mistero Buffo, e a Guglionesi, con lo spettacolo “Mission Camelot” al Teatro Fulvio. A Termoli, all’Auditorium di via Elba, il concerto “Tacer cantando” racconta l’amore segreto tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, mentre a Duronia è in programma la Via Crucis Notturna a partire dalle 21.

Chiude la giornata il Cinema Alphaville di Campobasso, che conclude la stagione con una proiezione dedicata alla Nouvelle Vague, con repliche previste anche il 30 e 31 marzo.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 29 MARZO

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle ore 16, presso il Bar Centrale di Isernia, lo spettacolo di marionette “Me voje ‘nzura”

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

Al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Mission Camelot”

All’Auditorium di via Elba a Termoli il concerto “Tacer cantando” racconta l’amore segreto tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini

Via Crucis Notturna (dalle 21) a Duronia

Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 30 e 31 marzo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 marzo

Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”

Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa

2 aprile

A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli