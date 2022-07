Gli orari delle Sante Messe online. Feste a Termoli, Vastogirardi, Acquevive di Frosolone, Gambatesa e Ferrazzano

REGIONE – Domenica 3 luglio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono sempre tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DEL 3 LUGLIO

Fa tappa a Termoli il live video mapping e per l’occasione grande protagonista sarà la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione che si trova all’interno del borgo vecchio.

Presso l’ex Lavatoio Pubblico di Isernia, la IV° Mostra Concorso Molise Bonsai.

Festa con il cibo da strada ed intrattenimento per tutti. Riflettori accesi nel week end sul Quartiere Sant’Alfonso, a Termoli, dovesi terrà il “Festival del cibo di strada”.

Festa di luglio in onore della Madonna delle Grazie ad Acquavive di Frosolone.

Festa delle Traglie in onore della Madonna della Vittoria a Gambatesa.

Festività in onore del Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano.

Feste Patronali di Vastogirardi, dedicate a Maria Santissima delle Grazie e a San Nicola di Bari. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia riprende anche il tradizionale “Volo dell’Angelo”.

Alle ore 11,00 a Campobasso, a Villa De Capoa, concerto dell’Histérico Duo, composto da Michele Paolino, sassofono e Davide Di Ienno chitarra, un insolito connubio, quello tra due strumenti musicali agli antipodi.

Presso il Teatro del Loto di Ferrazzano Elogio a Matteo Salvatore, il nuovo spettacolo dedicato alla memoria del Cantastorie del Tavoliere delle Puglie.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 luglio

Samuel Romano si esibirà in un concerto gratuito a Montenero di Bisaccia, in Piazza della Libertà, alle ore 22,30 circa. Il concerto sarà inoltre preceduto da musica dal vivo e DJ Set.

21 luglio

Il “Back to the Future Live Tour” di Elisa farà tappa a Campobasso, nell’area dello Stadio di Contrada Selvapiana.

16 luglio

Festa Patronale della Santissima Maria del Carmine a Riccia: programma religioso e civile.

22-23-24 luglio

RSD Summer Festival accende l’estate termolese. Tre giorni all’insegna di eventi e grande musica. I protagonisti saranno Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso. Insieme a loro ci sarà la vostra energia, tanta musica e i migliori Dj internazionali.