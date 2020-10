Nuovo appuntamento con l’Oktoberfest a Piazzetta Palombo, prosegue “Va sentiero in Molise”, Macchia DiVino a Macchie d’Isernia

REGIONE – Sabato 3 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

CAMPOBASSO

A Campobasso presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponibile fino al 18 ottobre.

“Covid fan tutti, ossia la scuola degli amanti ma distanti” a cura dell’Operastudio Molise presso il Teatro Savoia con due spettacoli alle ore 17:00 e alle ore 21:00 mentre all’Auditorium Ex Gil il 4 ottobre sempre con doppio orario alle 17 e alle 21.

Dal 1° al 4 ottobre Oktoberfest a Piazzetta Palombo nel cuore di Campobasso dalle ore 18 con serate ricche di eventi, musica live. Saranno preparati Hamburger e Hot Dog, arancini, Stinco di Maiale e nelle date di Venerdì 2 ottobre con gli Acid Lake e Sabato 3 Ottobre con i Luppoli.

Old Time Music al Beatnik dalle ore 22.30. Nicola Varanese nella vita precedente era un country music man che si aggirava nei locali di Nashville sempre con la brillantina nei capelli. Claudio Amodei suona mille strumenti, ha una fissa per i cori e per il problema teologico della Trinità. Suonano bluegrass, ragtime e il country, in genere, da paura.

Un’occasione per dialogare sullo sviluppo del Molise, per far conoscere i prodotti e le peculiarità di questa terra, per aprire un confronto con altre realtà italiane che potrebbero dare vita a un indotto importante. Tutto questo è ‘Turismo e cultura’, progetto ideato da CAPIT, Centro associativo promozione in turismo, che opera nel sociale con l’unico scopo di rendere note le bellezze del Molise oltre i confini regionali e nazionali. Meeting-workshop in programma dal 1° al 4 ottobre 2020 all’hotel San Giorgio. Previsti seminari, stand enogastronomici, visite guidate e dibattiti, organizzato in collaborazione con CSV Molise, Istituto di istruzione secondaria superiore Pilla di Campobasso e Asso Cral.

ISERNIA

Prosegue la tre giorni dedicata agli amani del trekking con “Và sentiero in Molise“. Oggi la presentazione alle 18.30 con i ragazzi di Và Sentiero e Padre Francis Tiso.

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

Macchia DiVino, 47ma Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori alle ore 15.30 a Macchie d’Isernia (nel programma passeggiata nel borgo, degustazione di Tintilia e premiazione del concorso L’Ercole) mentre a Rotello dalle 11 Rincorrendo la Rotello Run 15k 2021 a cura di ASD Il Valore. A Bagnoli del Trigno alle 10 Visite guidate – giro per i borghi con partenza da Piazza Umberto I. A Rotello troviamo rinCORRENDO la Rotello Run 15k 2012 alle 11.

PROSSIMI EVENTI

Corso sulla coltivazione e cura delle piante grasse tenuto dal produttore Cipriano De Vito domenica 4 ottobre a Verde Idea di Emiliano Neri dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso 5 euro e prenotazione al 348.2524741). Il negozio si trova a Isernia in viale dei Pentri. A Fornelli torna Lenta…mente: passeggiare a passo d’asino presso la Piccola Bottega dalle 10 max 20 persone (prenotazione al 3887540177). Gildone tra storia e natura, Pellegrinaggio Mariano con raduno in Piazza Largo Vittorio dalle ore 9:30. Danilo Rea al Teatro Savoia alle ore 18.30 per la Cinquantaduesima Stagione dei Concerti 2020/2021. Apertura di castello d’Evoli 10-13 e 15-19. 5° Magnatrekking a Jelsi con ritrovo presso il campo sportivo alle ore 9 mentre a Sepino visita a Saepinum Altilia a cura di Me.MO Cantieri Culturali. Passeggiate nel borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia dalle 16 a Termoli e a Venafro visita a Castelo Pandone 10-13.

Dal 4 al 10 ottobre a Vinchiaturo, Borgo in Jazz, musica, arte visiva, interazione con la comunità.

Il 10 ottobre Festa della mela 2020 dalle ore 10 a Castel del Giudice.

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Viaggio a cavallo al Lago di Occhito dal 15 al 18 ottobre e dal 29 ottobre al 1° novembre.