Trekking e show cooking a Cercepiccola, escursione all’Oasi WWF. Sherbeth Experience 2020, festival del gelato online

REGIONE – Domenica 30 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

A Campobasso corso di guida sicura su strada fino al 30 agosto organizzato da Istruttori della Federazione Motociclistica Italiana presso RST – Road Safety Training. Fiera allo Stadio Nuovo Romagnoli dalle ore 8 mentre dalle 8 alle 14 apertura del Museo Pistilli. Visita guidata “A Colazione da Cola” Castello Monforte alle 10.30.

Passeggiata naturalistica a Cascata Schioppo Carpinone (prenotazioni al 348.5921343).

Al Lago di Occhito c’è Occhito Riding Holidays dalle 16 mentre a Cercepiccola Trekking e show cooking a cura dell’Associazione InForesta. Visite guidate nei borghi a cura del gruppo di volontariato bagnolesi con incontro in piazza Umberto I° a Bagnoli del Trigno alle 17. All’Oasi WWF di Guardiaregia – Campochiaro escursione “Il sentiero delle Grotte”.

A Santa Croce di Magliano ore 17.30 con ritrovo in Piazza Crapsi escursione guidata lungo il sentiero che porta alla Torre Magliano mentre a Sepino Me.Mo Cantieri Culturali organizzano per le 11 le Passeggiate Archeologiche ad Altilia.

Fino al 31 agosto si può visitare la 12ª edizione della mostra diocesana di Termoli Larino intitolata “Imprevisto – Dialoghi d’arte” con le opere dell’artista @Michele Porsia e le opere di arte sacra della Diocesi di Termoli Larino. Al via Cinema Drive-In a Termoli con quattro appuntamenti: il 22 Ploi, il 29 Vita da pi, il 5 settembre Grand Hotel Budapest e il 12 La Pazza Gioia. Alle 9.30 corso di Campabe Tibetane I° livello presso lo Studio Gayatri in via Euinaudi, 5. Il corso di campane tibetane di primo livello è una esperienza che dona attraverso il suono la consapevolezza di come l’energia possa prendere forma fino a diventare tangibile. I benefici dei trattamenti con le vibrazioni delle campane tibetane sono oramai note, studiate da tempo e utilizzate in molti ambiti per la guarigione naturale e il riequilibrio. Dalle 13 a Gelalto – Gelateria Naturale organizza “Sherbeth Experience 2020”, il Festival Internazionale del gelato artigianale, cambia pelle, diventa digital. Queste le Sherbeth Experience di Gelalto – Gelateria Naturaledi Michele Cappella: – Zabaione superiore: fatto con tuorli d uovo freschi locali e marsala superiore cantina florido. – Tiramisù a modo mio: gelato al mascarpone con un biscotto al caffè e una salsa allo zabaione. – Pane e olio. Solo i possessori del ticket potranno non lasciarsi scappare l’esperienza garantita da Sherbeth.

Visita al Castello Pandone di Venafro dalle 9 alle 11 a cura di Me.Mo Cantieri Culturali. All’Oasi Le Mortine “Un tempo senza tempo” della ore 9. Un tempo dedicato al ritrovamento della sincronia con l’orologio della natura attraverso pratiche di respirazione e meditazione senza lo stress del nostro “scorrere” del tempo. Partendo dalla sincronia del respiro con i suoni bianchi della natura, passeremo per i principi della Silvoterapia (curarsi con l’energia degli alberi) e arriveremo al coltivare la propria energia vitale grazie al Qi Gong e al Taichi (per info, costi e prenotazioni 3312074403 evento a numero chiuso).

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

PROSSIMI EVENTI

Sonika Poietika a Campobasso dal 2 al 5 settembre. Festa del baccalà e dei friarielli il 5 e 6. Triatlhon olimpico a Termoli il 13 sebbembre e corso base di sopravvivenza a Pineta del Monte presso Carpinone il 19 e 20 settembre (prenotazioni al 348.5921343).

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.