A Campobasso rassegna il teatro e la musica dei DLF. Serata danzante all’InVidia e alla Tropicana. Orchestra Giuliano Spina a Monacilioni

In attesa del Primo Maggio in Molise ecco i principali eventi in regione di martedì 30 aprile. A Campobasso aperitivo hot al Mama’s Food & Café mentre al teatro Dopolavoro Ferroviario si svolgerà la IV edizione della Rassegna nazionale de “Il Teatro e la Musica dei DLF” Streghetta. Si balla all’ InVidia Show Club che riapre con il primo veglione dei ragazzi del Liceo Galanti. In consolle Luca Cucullo, Davide Gallucci e Gianmarco Paolucci; voice di Stefano Di Maio (prevendita 13 euro, info al 3280266343 e 3204230167). A Termoli per gli amanti del caraibico serata speciale a La Tropicana Latin Club con l’animazione speciale di Roby Rasino (ingresso 5 euro con drink card, info al 3471445257). A Montaquila la prima dei due giorni con la Sagra delle Frittata giunta alla sua 38ma edizione. Ospite della serata Davide Van De Sfroos che si esibirà insieme all’Orchestra Popolare Officine Meridionali e all’artista italofrancese Giuliano Gabriele. A Monacilioni in Piazza Largo Piano appuntamento musicale con l’Orchestra Giuliano Spina, ingresso libero.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 30 APRILE 2019

CAMPOBASSO

Paolo Emilio Greco (c)arte da decifrare – Galleria Gino Marotta (dalle 8)

Imbrartiamo, Street art e Misteri. Laboratorio di Calligrafia: le basi della calligrafia a punta tronca – Sede Malatesta (15.30)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Aperitif hot, penne all’arrabbiata – Mama’s Food & Cafè (19)

IV Rassegna nazionale de “Il Teatro e la Musica dei DLF” Streghetta – Sala Teatro Dopolavoro Ferroviario (21)

Re-Opening Campobasso di Carta – InVidia Show Club (22.30)

ISERNIA

Giornata tecnico formativa FRABO – CMTI di Monfreda G & G Isernia (8.30-18.00)

Circo Togni – Contrada Nunziatella a Isernia Nord (18 e 21)

Antonio D’Attellis-Ritratto d’artista – Cent8anta, Galleria d’arte, cultura e società (18.30-21.30)

MONACILIONI

Orchestra Giuliano Spina – Piazza Largo Piano (in caso di maltempo nel Palazzetto dello Sport adiacente alle strutture scolastiche) (21)

MONTAQUILA

38° Sagra della frittata a cura dell’Associazione Montis Aquilis (15)

SAN MARTINO IN PENSILIS

La Carrese

TERMOLI

Il mese delle lenti Transitions – Ottica Mascitto (dalle 9)

Beauty Lancome – Bontempo Profumi (9.30-19.30)

Corsi di tennis stagione 2018-2019 – Scuola tennis Termoli (dalle 11)

Serata Caraibica – Tropicana Latin Club (22.30)

TRIVENTO