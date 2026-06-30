Eventi del 30 giugno in Molise: mostre d’arte, feste patronali e presentazioni di libri tra Civitacampomarano, Termoli, Busso e Campobasso

REGIONE – Oggi, martedì 30 giugno, il Molise si anima con una serie di appuntamenti che attraversano arte contemporanea, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda mostre che dialogano con il territorio, feste patronali che custodiscono la memoria dei borghi e presentazioni letterarie che arricchiscono il panorama culturale regionale rendono questa giornata particolarmente vivace. Dai castelli alle sale museali, dai centri storici alle istituzioni culturali, il territorio offre occasioni diverse per scoprire la sua identità, tra creatività, comunità e radici. Una giornata ideale per chi desidera vivere il Molise attraverso esperienze autentiche e luoghi che raccontano storie.

GLI EVENTI DEL 30 GIUGNO