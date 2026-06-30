Eventi del 30 giugno in Molise: mostre d’arte, feste patronali e presentazioni di libri tra Civitacampomarano, Termoli, Busso e Campobasso
REGIONE – Oggi, martedì 30 giugno, il Molise si anima con una serie di appuntamenti che attraversano arte contemporanea, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda mostre che dialogano con il territorio, feste patronali che custodiscono la memoria dei borghi e presentazioni letterarie che arricchiscono il panorama culturale regionale rendono questa giornata particolarmente vivace. Dai castelli alle sale museali, dai centri storici alle istituzioni culturali, il territorio offre occasioni diverse per scoprire la sua identità, tra creatività, comunità e radici. Una giornata ideale per chi desidera vivere il Molise attraverso esperienze autentiche e luoghi che raccontano storie.
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GLI EVENTI DEL 30 GIUGNO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Tradizioni e Festività
Festività di San Giovanni e Paolo a Busso – A Busso (CB) seconda e ultima serata di celebrazioni in onore dei santi Giovanni e Paolo, animate da musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici locali.
Presentazione di libri
Alle 18.30 presso il Circolo Sannitico a Campobasso Maria Rosaria Selo presenta il libro “Fiori di vetro”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
1 e 2 luglio
Il Volo dell’Angelo – A Vastogirardi (IS) si rinnova il suggestivo e storico rituale sacro. Una bambina, vestita da angelo e assicurata a un cavo d’acciaio, “vola” sospesa sulla folla dalla facciata della chiesa fino alla statua della Madonna delle Grazie, recitando una preghiera tradizionale.
4 luglio
Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano
Sotto le stele di Fornelli: passeggiata, apericena e osservazone delle stelle
5 luglio
Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso