Eventi in Molise il 30 giugno 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Eventi del 30 giugno in Molise: mostre d’arte, feste patronali e presentazioni di libri tra Civitacampomarano, Termoli, Busso e Campobasso

humus

REGIONE – Oggi, martedì 30 giugno, il Molise si anima con una serie di appuntamenti che attraversano arte contemporanea, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda mostre che dialogano con il territorio, feste patronali che custodiscono la memoria dei borghi e presentazioni letterarie che arricchiscono il panorama culturale regionale rendono questa giornata particolarmente vivace. Dai castelli alle sale museali, dai centri storici alle istituzioni culturali, il territorio offre occasioni diverse per scoprire la sua identità, tra creatività, comunità e radici. Una giornata ideale per chi desidera vivere il Molise attraverso esperienze autentiche e luoghi che raccontano storie.

GLI EVENTI DEL 30 GIUGNO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)

Tradizioni e Festività

Festività di San Giovanni e Paolo a Busso –  A Busso (CB) seconda e ultima serata di celebrazioni in onore dei santi Giovanni e Paolo, animate da musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici locali.

Presentazione di libri

Alle 18.30 presso il Circolo Sannitico a Campobasso Maria Rosaria Selo presenta il libro “Fiori di vetro”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 e 2 luglio

Il Volo dell’Angelo – A Vastogirardi (IS) si rinnova il suggestivo e storico rituale sacro. Una bambina, vestita da angelo e assicurata a un cavo d’acciaio, “vola” sospesa sulla folla dalla facciata della chiesa fino alla statua della Madonna delle Grazie, recitando una preghiera tradizionale.

4 luglio

Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano

Sotto le stele di Fornelli: passeggiata, apericena e osservazone delle stelle

5 luglio

Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

17 luglio

Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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