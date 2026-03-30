Gli eventi del 30 marzo in Molise: mostre fotografiche, incontri culturali, convegni, musica sacra e cinema
REGIONE – Il 30 marzo si apre in Molise con un’agenda ricca di appuntamenti che intrecciano arte, memoria, formazione e musica sacra. Molisenews24.it ricorda che le mostre fotografiche continuano a essere protagoniste sul territorio: a Isernia prosegue fino al 16 aprile “Fermafè”, la collettiva dedicata al Diavolo di Tufara, mentre nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 2026 “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità e radici. A Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, attivo fino al 30 aprile, e alla Galleria Aratro dell’Unimol prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino.
Il pomeriggio si apre con un appuntamento dedicato al mondo del lavoro: dalle 15 alle 18, nella sede regionale di Confcommercio Molise, si terrà il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”, un momento di aggiornamento per professionisti e operatori del settore. La giornata prosegue poi con un evento musicale di grande intensità spirituale: nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova, il coro femminile Samnium Concentus proporrà lo Stabat Mater Dolorosa. A chiudere la programmazione culturale, il Cinema Alphaville saluta la stagione con una proiezione dedicata alla Nouvelle Vague,
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 30 MARZO
Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”
Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa
Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 31 marzo.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
30 marzo
2 aprile
A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto