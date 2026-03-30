Gli eventi del 30 marzo in Molise: mostre fotografiche, incontri culturali, convegni, musica sacra e cinema

REGIONE – Il 30 marzo si apre in Molise con un’agenda ricca di appuntamenti che intrecciano arte, memoria, formazione e musica sacra. Molisenews24.it ricorda che le mostre fotografiche continuano a essere protagoniste sul territorio: a Isernia prosegue fino al 16 aprile “Fermafè”, la collettiva dedicata al Diavolo di Tufara, mentre nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 2026 “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità e radici. A Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, attivo fino al 30 aprile, e alla Galleria Aratro dell’Unimol prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino.

Il pomeriggio si apre con un appuntamento dedicato al mondo del lavoro: dalle 15 alle 18, nella sede regionale di Confcommercio Molise, si terrà il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”, un momento di aggiornamento per professionisti e operatori del settore. La giornata prosegue poi con un evento musicale di grande intensità spirituale: nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova, il coro femminile Samnium Concentus proporrà lo Stabat Mater Dolorosa. A chiudere la programmazione culturale, il Cinema Alphaville saluta la stagione con una proiezione dedicata alla Nouvelle Vague,

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 MARZO

Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”

Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, il Coro femminile “Samnium Concentus” propone lo Stabat Mater Dolorosa

Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague. Proiezioni anche il 31 marzo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 marzo

2 aprile

A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli