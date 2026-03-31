Mostre fotografiche, convegni, incontri culturali e la chiusura di stagione del Cinema Alphaville animano il 31 marzo
REGIONE – Il 31 marzo porta in Molise una giornata ricca di iniziative che mettono al centro la fotografia, la cultura e il confronto su temi sociali attuali. Molisenews24.it ricorda che tra Isernia e Campobasso proseguono diverse mostre che raccontano il territorio attraverso immagini, tradizioni e storie di resistenza, mentre nel capoluogo si aggiungono appuntamenti dedicati all’approfondimento e alla formazione. Dai convegni universitari alle conferenze stampa, fino alla chiusura della stagione cinematografica dell’Alphaville, il calendario offre occasioni diverse per chi vuole scoprire, partecipare o semplicemente vivere la città con uno sguardo curioso. Una giornata che unisce arte, riflessione e comunità.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 31 MARZO
A Campobasso il convegno “Il ruolo della fotografia nel raccontare la storia”
A Campobasso la conferenza stampa sul corso Unimol dedicato alla prevenzione della violenza e delle dipendenze
Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
All’Unimol a Campobasso la presentazione del libro “Territori in movimento” di Letizia Bindi
2 aprile
A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto