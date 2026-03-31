Mostre fotografiche, convegni, incontri culturali e la chiusura di stagione del Cinema Alphaville animano il 31 marzo

REGIONE – Il 31 marzo porta in Molise una giornata ricca di iniziative che mettono al centro la fotografia, la cultura e il confronto su temi sociali attuali. Molisenews24.it ricorda che tra Isernia e Campobasso proseguono diverse mostre che raccontano il territorio attraverso immagini, tradizioni e storie di resistenza, mentre nel capoluogo si aggiungono appuntamenti dedicati all’approfondimento e alla formazione. Dai convegni universitari alle conferenze stampa, fino alla chiusura della stagione cinematografica dell’Alphaville, il calendario offre occasioni diverse per chi vuole scoprire, partecipare o semplicemente vivere la città con uno sguardo curioso. Una giornata che unisce arte, riflessione e comunità.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 31 MARZO

A Campobasso il convegno “Il ruolo della fotografia nel raccontare la storia”

A Campobasso la conferenza stampa sul corso Unimol dedicato alla prevenzione della violenza e delle dipendenze

Il Cinema Alphaville di Campobasso chiude la stagione con un film dedicato alla Nouvelle Vague.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

All’Unimol a Campobasso la presentazione del libro “Territori in movimento” di Letizia Bindi

2 aprile

A Termoli la terza edizione della “Brigata di Pasqua”: appuntamento alle 16 alla Torretta Belvedere

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli