Mostre, concerti, teatro, sagre e appuntamenti dedicati ad Halloween. Il 31 ottobre é una giornata ricca di cultura, musica e tradizione

REGIONE – Il Molise si accende di cultura, musica e tradizione in questo fine ottobre, con una giornata, quella di venerdì 31 ottobre, a ricca di appuntamenti imperdibili. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, prosegue fino al 16 novembre la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025” al Palazzo GIL, omaggio a uno dei grandi protagonisti dell’arte molisana. Sempre nel capoluogo, alle 17:30 il Conservatorio Lorenzo Perosi ospita un raffinato concerto pianistico a quattro mani con Tutu Aydimoglu e Aldo Ragone, mentre il “Moda, Cabaret & Foodtruck Fest” anima la città con spettacoli e sapori per tutti i gusti.

A Guardiaregia continua “Cantine DiVine”, il percorso enogastronomico tra vino e tradizione, mentre a Termoli si celebra la Veglia di Tutti i Santi con una castagnata in piazza. Chiudono la giornata le emozioni del teatro: alle 20:30 al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Novecento di Alessandro Baricco, un monologo poetico e potente che racconta la leggenda di un pianista nato su un transatlantico. Un giovedì da vivere intensamente, tra arte, musica e sapori d’autunno.

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 31 OTTOBRE

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

Alle 17.30 al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso concerto pianistico a quattro mani di Tutu Aydimoglu e Aldo Ragone.

Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).

Moda, Cabaret & Foodtruck Fest: tre serate di spettacolo e gusto a Campobasso

Veglia di tutti i Santi a castagnata a Termoli.

Alle ore 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena Novecento di Alessandro Baricco.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 novembre

Meditazione, danza e rituali per Samhain a Villa de Capoa a Campobasso.

Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso il Trio Boccherini esegue Beethoven, Leo e László Weiner. Ingresso libero

Sant’Angelo Limosano in castagna.

Zucche dell’altro mondo: Arte, spiritualità e tradizioni autunnali a Bojano.

Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.

Alle ore 19 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Novecento” di Alessandro Baricco.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.