Mostra fotografica a Bonefro, concerto di Sergio Caputo a Trivento e festa gastronomica “Colle in Tavola” a Colle d’Anchise

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere una giornata d’estate intensa e ricca di appuntamenti. il 4 agosto 2025. Molisenews24.it ricorda che Bonefro ospita la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, un viaggio tra paesaggi e memoria, che a Trivento Sergio Caputo si esibisce in concerto e che a Colle d’Anchise é il giorno di “Colle in Tavola – San Sisto 2025”.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI EVENTI DEL 4 AGOSTO

Sergio Caputo in concerto a Trivento per “Tra le Antiche Mura”.

Colle in Tavola – San Sisto 2025 a Colle d’Anchise.

5 agosto

Molise Cinema 2025 a Casacalenda.

Sagra delle vredocchie a Santa Croce di Magliano.

Le Vibrazioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

8 agosto

Matese Volks Camp 2025 (fino al 10 agosto).

9 agosto

La Rassegna Internazionale “Incontri” 2025 fa tappa a San Giuliano.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.