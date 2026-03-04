Ultimo giorno per “Manifesta Resistenza”, la grande mostra sull’Impressionismo al Palazzo GIL e “Io, Testimone” di Zehra Doğan al MACTE
REGIONE – Molisenews24.it ricorda, nella giornata del 4 marzo, tre appuntamenti che raccontano linguaggi diversi ma uniti da un filo comune: la forza della testimonianza artistica e della memoria collettiva. Al Circolo Sannitico di Campobasso si chiude oggi Manifesta Resistenza, la mostra di Michele Montano che intreccia arte e impegno civile, offrendo uno sguardo intenso sul rapporto tra identità e territorio. Sempre a Campobasso, negli spazi del Palazzo GIL, prosegue fino al 15 marzo 2026 la grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, un percorso che ripercorre la rivoluzione dello sguardo nata in Francia e diventata patrimonio universale. A Termoli, il MACTE ospita fino al 16 maggio 2026 Io, Testimone, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli, un racconto potente che unisce arte, resistenza e memoria personale.
MOSTRE
Ultimo giorno, al Circolo Sannitico di Campobasso, per visitare la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
6 marzo
Alle ore 18:00, negli spazi di Scocca Expo Mobili – Zona Vazzieri, Campobasso, Aperitivo con l’arte insieme ad Antonella Fiorentino
7 marzo
A Guglionesi va in scena “Filumena Marturano”
8 marzo
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
13 marzo
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto