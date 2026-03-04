Ultimo giorno per “Manifesta Resistenza”, la grande mostra sull’Impressionismo al Palazzo GIL e “Io, Testimone” di Zehra Doğan al MACTE

REGIONE – Molisenews24.it ricorda, nella giornata del 4 marzo, tre appuntamenti che raccontano linguaggi diversi ma uniti da un filo comune: la forza della testimonianza artistica e della memoria collettiva. Al Circolo Sannitico di Campobasso si chiude oggi Manifesta Resistenza, la mostra di Michele Montano che intreccia arte e impegno civile, offrendo uno sguardo intenso sul rapporto tra identità e territorio. Sempre a Campobasso, negli spazi del Palazzo GIL, prosegue fino al 15 marzo 2026 la grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, un percorso che ripercorre la rivoluzione dello sguardo nata in Francia e diventata patrimonio universale. A Termoli, il MACTE ospita fino al 16 maggio 2026 Io, Testimone, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli, un racconto potente che unisce arte, resistenza e memoria personale.

MOSTRE

Ultimo giorno, al Circolo Sannitico di Campobasso, per visitare la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

