Eventi in Molise nel weekend del 5 e 6 gennaio 2019

Quali i principali appuntamenti di questo primo fine settimana del 2019 in Molise? Alcuni consigli tra mostre e divertimento

Primo weekend in Molise di questo 2019. Vediamo in rassegna quali appuntamenti ci aspettano nei principali centri in questo 5 e 6 gennaio. A Campobasso proseguono le mostre con “14-18 La Guerra a Colori” presso la Galleria Spazio Immagine a cura del Centro la Fotografia Vivian Maier (dalle ore 17 alle 20:30) e il “Natale con i Misteri del Di Zinno. I Presepi di Giovanni Teberino” presso il Museo dei Misteri (dalle 16 alle 19:30). La mattina di sabato dedicata ai più piccoli con “È arrivata la Befana!” in Corso Mazzini dalle 10 alle 13. Nel pomeriggio al teatro Savoia c’è il pianista Filippo Gorini mentre la sera il Libertine propone l’aperitivo con dj set mentre per chi ama ballare segnaliamo la serata al Dogma con Microdosi e l’ospite VSK dj. Domenica spazio all’arte con la mostra di Amedeo Trivisonno “Il segno e il colore” presso la Fondazione Molise.

Passiamo a Isernia dove troviamo un’altra giornata con la mostra “Disinte(G)razioni” presso l’Auditorium Unità d’Italia (dalle 17 alle 20). Fino al 6 gennaio l’On the road di viale dei Pentri organizza la calza preferita della befana con tante dolci idee mentre sabato sera segnaliamo il Bar Black&White con Martin che intratterrà i presenti tra karaoke e balli di gruppo mentre si balla al Roof Club con l’Epiphany Night e il dj set.

A Termoli prosegue INK ovvero l’esposizione dei disegni a cura di Arianna Guerra presso Il Battello Ebbro con le tavole originali che saranno esposte nella saletta del ristorante nell’orario di apertura dello stesso per il mese di gennaio. La mattina del 5 apertura straordinaria dei sotterranei della cattedrale di Termoli dalle 10:30 alle 12:30 con un servizio di accoglienza offerto dagli operatori dei beni culturali ed ecclesiastici dell’Associazione diocesana Pietrangolare. Alle 18 presentazione del libro “Termoli nella stampa locale” presso la Sala Consiliare del Comune mentre per chi ama ballare il Tempo Sospeso organizza Mekkani & Friends con ingresso omaggio donna entro le 2.

Il giorno dell’Epifania invece troviamo alle ore 12 un appuntamento con la Befana per grandi e piccini a cura dei Vigili del Fuoco Provinciale di Campobasso faranno atterrare, in Piazza Monumento, la Befana con la sua scopa e con tante caramelle. Nel pomeriggio gli amanti del Gospel potranno deliziarsi con Feel the Joy presso l’ex cinema Sant’Antonio e la sera all’auditorio della Chiesa di Santa Maria degli Angeli appuntamento con il travolgente umorismo di Carmine Faraco, direttamente da Colorado Cafè e Made in Sud, evento gratuito.

Diversi appuntamenti in agenda a Capracotta. Partiamo dal 5 a mattina con la Camminata culturale, naturalistica e salutistica in Piazza Falconi quindi in via Carfagna alle 17:30 arriva la Befana mentre la sera la Chiesa Madre ospita il Concerto dell’Epifania con “Molise Ensamble”. La mattina del 6 invece si organizza la Ciaspolata dell’Epifania a cura del Molise da Scoprire dalle ore 9.

A Campomarino sabato di beneficenza alle ore 20:30 presso la Sala Parrocchiale Chiesa S. Spirito con la Tombolata mentre domenica nel pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto appuntamento con le Befana e il teatro dei Burattini.

Tombolata anche il pomeriggio di sabato a Belmonte del Sannio presso l’edificio Polifunzionale mentre la Befana arriverà domenica alle 11:30 alla Chiesa SS.mo Salvatore. A Guardialfiera XXXII edizione Presepe Vivente dalle ore 18 alle 20:30 del 6 gennaio, un lungo percorso dove è possibile ammirare oltre 30 scene riguardanti la natività e scene di vita quotidiana di quell’epoca.

Epifania a Guglionesi con “Aspettando il giorno dell’Epifania che tutte le feste porta via” sabato alle 17 presso Palazzo Massa mentre a Villa Sannitica laboratorio per ragazzi alle 17:30. Domenica invece la Chiesa di San Nicola ospiterà dalle 11 l’arrivo della Befana e dalle 18 quello dei Re Magi.

Tornano le luminarie a Larino con la magia delle luci alle 17 di domenica mentre a Roccamandolfi per Natale a Rocca mostra presepi dal mondo e live e musica dj la sera di sabato. La domenica recita dei bimbi alle 16.

Presepe vivente domenica anche a San Felice del Molise così come a Montenero di Bisaccia dove il weekend ci sarà la 35^ Edizione Presepe Vivente.