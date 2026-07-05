Mostre a Civitacampomarano e Termoli, musica a Campobasso, canto gregoriano a Termoli, festività del Sacro Cuore a Ferrazzano
REGIONE – Oggi, domenica 5 luglio, il Molise propone una giornata ricca di appuntamenti che attraversano arte contemporanea, biodiversità, musica, tradizioni religiose e attività sportive per i più giovani. Molisenews24.it rivorda che dalle mostre al Castello Angioino di Civitacampomarano e al MACTE di Termoli, alle escursioni nel Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, passando per concerti a Campobasso, celebrazioni a Ferrazzano e camp calcistici a Campomarino, il territorio offre un calendario che valorizza cultura, paesaggio e comunità. Una selezione di eventi che racconta l’identità molisana e invita a vivere il territorio attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti.
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GLI EVENTI DEL 5 LUGLIO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Natura e biodiversità
A Capracotta, nella cornice del Giardino della Flora Appenninica, si conclude IncontrALI 2026, il 6° incontro nazionale dedicato allo studio e alla tutela di farfalle e falene. L’ultima giornata propone attività scientifiche ed escursioni sul Monte Campo e nel bosco degli Abeti Soprani, un’occasione unica per scoprire la biodiversità dell’Appennino molisano.
Musica, cultura e tradizioni
A Campobasso, nella storica Villa De Capoa, continua la stagione concertistica degli Amici della Musica con il recital “Quattro secoli di musica” del SolaEssenza Duo, un viaggio sonoro che attraversa epoche e stili in una delle location più suggestive della città.
A Termoli si chiude la terza edizione del Corso Vox Clara, percorso intensivo dedicato allo studio e alla pratica del canto gregoriano, confermando l’interesse crescente verso le forme musicali antiche e la loro trasmissione alle nuove generazioni.
A Ferrazzano, la comunità celebra le Festività in onore del Sacro Cuore di Gesù, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti del borgo, con momenti di devozione, tradizione e partecipazione popolare che animano il centro storico.
Sport e attività giovanili
A Campomarino prende il via il Camp AC Milan Academy, il camp estivo di calcio rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Un’esperienza formativa che unisce tecnica, divertimento e valori sportivi, con istruttori qualificati e attività pensate per tutte le fasce d’età.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso