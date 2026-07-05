Mostre a Civitacampomarano e Termoli, musica a Campobasso, canto gregoriano a Termoli, festività del Sacro Cuore a Ferrazzano

REGIONE – Oggi, domenica 5 luglio, il Molise propone una giornata ricca di appuntamenti che attraversano arte contemporanea, biodiversità, musica, tradizioni religiose e attività sportive per i più giovani. Molisenews24.it rivorda che dalle mostre al Castello Angioino di Civitacampomarano e al MACTE di Termoli, alle escursioni nel Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, passando per concerti a Campobasso, celebrazioni a Ferrazzano e camp calcistici a Campomarino, il territorio offre un calendario che valorizza cultura, paesaggio e comunità. Una selezione di eventi che racconta l’identità molisana e invita a vivere il territorio attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti.

GLI EVENTI DEL 5 LUGLIO