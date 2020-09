Eventi in Molise di oggi, 5 settembre 2020: mostre, musica e natura

Inaugura a Isernia la personale di pittura di Carlo Sciff, visite guidate ed escursioni in canoa. Serata conclusiva di Sonika Poietika

REGIONE – Sabato 5 settembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

Sonika Poietika a Campobasso dal 2 al 5 settembre. Nella giornata odierna si parte alle 19.30 con la presentazione del libro “Yes I know…Pino Daniele tra pazzie e blues: Storia di un Masaniello newpolitano mentre alle 21 Liana Marino live, Perturbazione live.

Cinema Drive-In a Termoli con quattro appuntamenti: il 22 Ploi, il 29 Vita da pi, il 5 settembre Grand Hotel Budapest e il 12 La Pazza Gioia. Dalle 13 a Gelalto – Gelateria Naturale organizza “Sherbeth Experience 2020”, il Festival Internazionale del gelato artigianale, cambia pelle, diventa digital. Queste le Sherbeth Experience di Gelalto – Gelateria Naturaledi Michele Cappella: – Zabaione superiore: fatto con tuorli d uovo freschi locali e marsala superiore cantina florido. – Tiramisù a modo mio: gelato al mascarpone con un biscotto al caffè e una salsa allo zabaione. – Pane e olio. Solo i possessori del ticket potranno non lasciarsi scappare l’esperienza garantita da Sherbeth.

Dal 5 al 24 settembre lo Spazio Arte Petrecca di Isernia ospita la personale di pittura di Carlo Sciff. Il 5 settembre torna Mappitella Picnic con la seconda edizione a Rotello dalle ore 18. Tramonto in canoa sul Lago del Matese a cura di Matese Adventures (per info, tesseramento e prenotazione: al 331.9459556. Attività rivolta ai soci). A Civitanova del Sannio dalle 18.30 Archeo-Sound – archeologia, musica e costellazioni. Convegno a Capracotta sul tema “La pandemia e il dopo. I valori della gastronomia e della tavola italiana a supporto del nostro futuro”.

Cartoon party ad Agnone dalle 22 presso Kest’è cafè con musica a tema di cartoni animati e karaoke.

Corso di sopravvivenza presso la pineta del monte a Carpinone il 5 e 6 così come a Citivacampomarano spazio a Cvtà Street fest e visite guidate al castello angioino. Festa del baccalà e dei friarielli il 5 e 6.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

PROSSIMI EVENTI

Domenica 6 dalle 16.30 a Fornelli presso La Piccola Bottega “Favole al telefono. Quando le favole diventano canzoni”. Un pomeriggio in natura per i più piccoli con il Cantafavole di Gianni Rodari: Lettura di Favole, Laboratorio di scrittura creativa, Concerto canzoni tratte dalle favole (prenotazioni obbligatorie al 388.7540177). Passeggiata naturalistaica alle Cascate del Verrino (prenotazioni al 348.5921343). Coriolis by Eden organizza Pranza in Giardino (menù a 20 euro, prenotazioni 333.8524371 – 329.4512596). La Birreria Officina 921 organizza la Birraperitivo dalle 17 con live music di San Quentin Trio, Johnny Cash tribute band. Tramonto su Monte Totila, trekking e apericena a Pescolanciano (prenotazioni al 328.7639268).

L’11 settembre a Xcalibur laser game Campobasso appuntamento con Eugenium Molise gioco a quiz (prenotazioni allo 0874.1955785).

Il 12 settembre La Piccola Bottega organizza “Mappatèlla sotto le stelle” un pic-nic tra terra e cielo (prenotazioni al 388.7540177). A Larino presentazione del libro “Sarah la ragazza di Avetrana” per Aut Aut Festival.

Triatlhon olimpico a Termoli il 13 settembre. Escursione dedicata alle bellezze del territorio molisano seguendo il Regio Tratturo Castel di Sangro Lucera con partenza da Torella del Sannio e arrivo a Castropignano (prenotazioni al 328.7639268).

Corso base di sopravvivenza a Pineta del Monte presso Carpinone il 19 e 20 settembre (prenotazioni al 348.5921343).

Il 14 settembre Storie di morge, briganti e stelle dalle 21.30 presso Morgia di Pietravalle. Serata all’insegna di racconti riguardanti Morgia di Pietravalle, briganti, miti e leggende che si nascondono dietro le costellazioni (329.4141540 – 349.6728602).

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

