Gli eventi del 5 settembre in Molise: mostre, sagre a Campobasso e Matrice, La Notte Rosa a Isernia e la Mostra delle Forbici a Frosolone

REGIONE – La giornata del 5 settembre in Molise si apre con un cartellone ricco di appuntamenti culturali, mostre, sagre e tradizioni locali che animano città e borghi. Molisenews24.it ricorda che tra esposizioni d’arte contemporanea, feste popolari, iniziative gastronomiche e celebrazioni della manualità artigiana, il territorio offre un proposte che raccontano identità, creatività e comunità.

GLI EVENTI DEL 5 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Fino al 6 settembre 2026 il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Kintsugi, la mostra-evento di APS Molis tra illustrazione, fotografia, incontri e laboratori

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Sagre e sapori del territorio

Prosegue (fino al 6) a Campobasso Pizza&Birra Village: 6 birrifici artigianali molisani, 14 pizzerie locali, incontri culturali, Je attività per famiglie

Festa di San Pio e XXI Sagra Cavatiell e Custatell a Matrice: Una serata che unisce il programma religioso agli stand gastronomici locali, accompagnata da un DJ set.

Dalle 18 nel centro storico di Isernia La Notte Rosa: musica, giochi e colori nelle strade e nelle piazze del centro storico

Eventi culturali e tradizioni

Frosolone (IS) – Mostra Mercato delle Forbici e dei Coltelli (anche il 6 settembre): Celebrazione della secolare tradizione artigianale frosolonese.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

6 settembre

Tartufo e Tintilia – Il borgo e il Castello (Castropignano): Nel weekend del 5 e 6 settembre il centro storico e il castello ospitano stand gastronomici con percorsi dedicati al vino Tintilia e al tartufo molisano

Mostra Mercato delle Forbici e dei Coltelli (Frosolone): Si conclude oggi la celebre fiera dedicata all’artigianato della coltelleria

La Gara delle Carrozze (Colle d’Anchise): A partire dalle ore 09:00 si svolge la tradizionale corsa folkloristica lungo le vie del paese su carrettini artigianali con cuscinetti a sfera

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

11 settembre

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

12 settembre

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)