Gli orari delle principali Sante Messe. Le mostre a Sepino, a Castel Pandone a Venafro e a Palazzo Gil a Campobasso

REGIONE – Domenica 6 febbraio nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Viste le incognite legate alla diffusione del Covid, il programma potrebbe, però, subire variazioni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Presso SpazioSfuso in Piazza Gabriele Pepe, 42, a Sepino la mostra fotografica di Massimiliano Ferrante dal titolo “Santa Cristina e Sepino, un racconto per immagini”.

Nel Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro fino al prossimo 27 febbraio é visitabile la mostra “Nel segno dell’acqua”. Ra il territorio e l’uso razionale delle risorse idriche partendo dalle evidenze archeologiche e dalle strutture superstiti dell’Acquedotto Augusteo di Venafro.

Presso Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 28 febbraio, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 FEBBRAIO

Ciaspolata al Cuoppo della Madonna ai piedi di Monte Cavallerizzo 1.500 mt. slm; Cìciaspolata sulle nevi del Molise: nella quiete dei boschi si potranno osservare impronte e tracce di animali selvatici, oppure, in alta montagna, bere le acque gelide e pure delle sorgenti in quota, camminando in silenzio e godendosi lo spettacolo della natura. Per informaioni e prenotazioni: Whatsapp 328 471 8018 oppure attraversoilmolise@gmail.com

Ultime ore per iscriversi a “Scattaract2.0”, il corso base di fotografia online organizzato dal Rotaract Club Campobasso e dall’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri“. Il corso comprende 10 lezioni tenute da diversi fotoamatori dell’associazione, incentrate sui principali generi fotografici, le tecniche base di fotografia (per macchinetta fotografica e smartphone), la postproduzione e lo storytelling. Il corso inizia Lunedì 7 Febbraio e terminerà Lunedì 14 Marzo. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare la pagina Facebook o Instagram del Rotaract Campobasso o dell’ACF Sei Torri.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7-8 febbraio

Dalle 9.15 all’ospedale Gemelli Molise il Corso Internazionale di Medicina Quantistica e Biorisonanza offrirà l’occasione ad alcuni dei maggiori esperti del settore Nazionali ed Internazionali di confrontarsi su un ambito estremamente innovativo della Medicina.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.