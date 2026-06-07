Mostre d’arte e grandi eventi: collettive, personali e tradizioni come la Sfilata dei Misteri animano Civitacampomarano, Campobasso e Termoli
REGIONE – Oggi, domenica 7 giugno, il Molise continua a distinguersi per una proposta culturale vivace e in costante evoluzione, grazie a un calendario ricco di mostre d’arte, installazioni contemporanee ed eventi identitari che animano borghi, musei e palazzi storici. Molisenews24.it ricorda che da Civitacampomarano a Campobasso, fino a Termoli, il territorio offre in queste settimane un itinerario affascinante tra creatività, tradizione e nuove visioni artistiche. Collettive, personali e appuntamenti simbolo come la Sfilata dei Misteri trasformano la regione in un vero laboratorio culturale a cielo aperto, capace di attirare appassionati, famiglie e visitatori da tutto il Centro Italia.
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Palazzo GIL, Campobasso
Aperta la mostra “I Misteri continuano in Regione”, dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellise
Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Personale del maestro abruzzese Gino Berardi, intitolata “Riflessi dell’anima”.
Campobasso (Festival dei Misteri)
É il giorno della storica Sfilata dei Misteri, l’evento simbolo del capoluogo in cui i grandiosi “ingegni” settecenteschi di Paolo Saverio Di Zinno sfilano per le vie della città portando in alto figuranti sospesi nel vuoto.
Concerto live di Irene Grandi con il suo tour “Fiera di Me”, spettacolo gratuito in piazza proprio in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
9 giugno
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena L’Amore e la Misericordia (anche il 10)
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso