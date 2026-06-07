Mostre d’arte e grandi eventi: collettive, personali e tradizioni come la Sfilata dei Misteri animano Civitacampomarano, Campobasso e Termoli

REGIONE – Oggi, domenica 7 giugno, il Molise continua a distinguersi per una proposta culturale vivace e in costante evoluzione, grazie a un calendario ricco di mostre d’arte, installazioni contemporanee ed eventi identitari che animano borghi, musei e palazzi storici. Molisenews24.it ricorda che da Civitacampomarano a Campobasso, fino a Termoli, il territorio offre in queste settimane un itinerario affascinante tra creatività, tradizione e nuove visioni artistiche. Collettive, personali e appuntamenti simbolo come la Sfilata dei Misteri trasformano la regione in un vero laboratorio culturale a cielo aperto, capace di attirare appassionati, famiglie e visitatori da tutto il Centro Italia.