Eventi in Molise il 7 giugno: concerti, mostre e Sfilata dei Misteri

Da
Marina Denegri
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Mostre d’arte e grandi eventi: collettive, personali e tradizioni come la Sfilata dei Misteri animano Civitacampomarano, Campobasso e Termoli

Irene Grandi
Irene Grandi 2026 posata – ph L. Brunetti

REGIONE  – Oggi, domenica 7 giugno, il Molise continua a distinguersi per una proposta culturale vivace e in costante evoluzione, grazie a un calendario ricco di mostre d’arte, installazioni contemporanee ed eventi identitari che animano borghi, musei e palazzi storici. Molisenews24.it ricorda che da Civitacampomarano a Campobasso, fino a Termoli, il territorio offre in queste settimane un itinerario affascinante tra creatività, tradizione e nuove visioni artistiche. Collettive, personali e appuntamenti simbolo come la Sfilata dei Misteri trasformano la regione in un vero laboratorio culturale a cielo aperto, capace di attirare appassionati, famiglie e visitatori da tutto il Centro Italia.

Mostre d’arte in corso

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Palazzo GIL, Campobasso

Aperta la mostra “I Misteri continuano in Regione”, dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellise

Personali di

Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso

Personale del maestro abruzzese Gino Berardi, intitolata “Riflessi dell’anima”.

Campobasso (Festival dei Misteri)

É il giorno della storica Sfilata dei Misteri, l’evento simbolo del capoluogo in cui i grandiosi “ingegni” settecenteschi di Paolo Saverio Di Zinno sfilano per le vie della città portando in alto figuranti sospesi nel vuoto.

Concerto live di Irene Grandi con il suo tour “Fiera di Me”, spettacolo gratuito in piazza proprio in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 giugno

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena L’Amore e la Misericordia (anche il 10)

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:

26 giugno

Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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