Gli eventi dell’8 dicembre in Molise: mostre fotografiche, concerti gospel, teatro e tradizioni natalizie. Un giorno tra arte, fede e cultura
REGIONE – L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, si colora di cultura, musica e tradizione in Molise. Molisenews24.it ricorda che tra mostre, spettacoli e concerti, il territorio offre un ricco ventaglio di appuntamenti per celebrare la festa con arte e spiritualità. Dalle fotografie contemporanee alle atmosfere gospel, passando per il teatro e i presepi artigianali, la giornata invita a vivere esperienze coinvolgenti e suggestive. E, ovviamente, cisaranno eventi natalizi in tutti i borghi.
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MOSTRE
Ultimo giorno del “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
GLI ALTRI EVENTI DELL’8 DICEMBRE
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
La Strana Coppia di Neil Simon al Teatro Savoia di Campobasso.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.
21 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.