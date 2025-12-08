Gli eventi dell’8 dicembre in Molise: mostre fotografiche, concerti gospel, teatro e tradizioni natalizie. Un giorno tra arte, fede e cultura

REGIONE – L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, si colora di cultura, musica e tradizione in Molise. Molisenews24.it ricorda che tra mostre, spettacoli e concerti, il territorio offre un ricco ventaglio di appuntamenti per celebrare la festa con arte e spiritualità. Dalle fotografie contemporanee alle atmosfere gospel, passando per il teatro e i presepi artigianali, la giornata invita a vivere esperienze coinvolgenti e suggestive. E, ovviamente, cisaranno eventi natalizi in tutti i borghi.

MOSTRE

Ultimo giorno del “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 DICEMBRE

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

La Strana Coppia di Neil Simon al Teatro Savoia di Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.