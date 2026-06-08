Mostre, tradizioni e incontri in Molise: Humus, MACTE, Misteri, Berardi, Sfilata dei Misteri e appuntamenti socio‑culturali

REGIONE – Il Molise si anima oggi, lunedì 8 giugno, tra mostre d’arte, tradizioni secolari e incontri dedicati al territorio. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi contemporanei del MACTE alle collettive nei borghi, passando per la giornata conclusiva della celebre Sfilata dei Misteri a Campobasso, l’offerta culturale si presenta ricca e diversificata. Spazio anche al confronto pubblico a Isernia, con un appuntamento dedicato ai temi chiave per il futuro regionale. Un’agenda intensa che unisce cultura, identità e partecipazione civica.