Eventi in Molise l’8 giugno: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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gino berardi

Mostre, tradizioni e incontri in Molise: Humus, MACTE, Misteri, Berardi, Sfilata dei Misteri e appuntamenti socio‑culturali

REGIONE – Il Molise si anima oggi, lunedì 8 giugno,  tra mostre d’arte, tradizioni secolari e incontri dedicati al territorio. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi contemporanei del MACTE alle collettive nei borghi, passando per la giornata conclusiva della celebre Sfilata dei Misteri a Campobasso, l’offerta culturale si presenta ricca e diversificata. Spazio anche al confronto pubblico a Isernia, con un appuntamento dedicato ai temi chiave per il futuro regionale. Un’agenda intensa che unisce cultura, identità e partecipazione civica.

Mostre d’arte in corso

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Palazzo GIL, Campobasso

Uktimo giorno per la mostra “I Misteri continuano in Regione”, dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellise

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso

Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”.

 Festival dei Misteri – Campobasso

Giornata conclusiva per il festival più amato del capoluogo, legato al Corpus Domini. Le storiche macchine ideate da Paolo Saverio Di Zinno tornano a sfilare con i celebri “quadri viventi”, una tradizione che si ripete dal 1768 e che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Incontri e approfondimenti

Appuntamento pubblico dedicato al futuro del territorio e ai servizi regionali. Un momento di confronto aperto su temi chiave per la comunità: lavoro, welfare, cultura, sicurezza e integrazione. Alle 18 presso il Foyer del’Auditorrium di Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 giugno

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena L’Amore e la Misericordia (anche il 10)

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri

19 giugno

Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026

26 giugno

Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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