Mostre, tradizioni e incontri in Molise: Humus, MACTE, Misteri, Berardi, Sfilata dei Misteri e appuntamenti socio‑culturali
REGIONE – Il Molise si anima oggi, lunedì 8 giugno, tra mostre d’arte, tradizioni secolari e incontri dedicati al territorio. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi contemporanei del MACTE alle collettive nei borghi, passando per la giornata conclusiva della celebre Sfilata dei Misteri a Campobasso, l’offerta culturale si presenta ricca e diversificata. Spazio anche al confronto pubblico a Isernia, con un appuntamento dedicato ai temi chiave per il futuro regionale. Un’agenda intensa che unisce cultura, identità e partecipazione civica.
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Palazzo GIL, Campobasso
Uktimo giorno per la mostra “I Misteri continuano in Regione”, dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellise
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”.
Festival dei Misteri – Campobasso
Giornata conclusiva per il festival più amato del capoluogo, legato al Corpus Domini. Le storiche macchine ideate da Paolo Saverio Di Zinno tornano a sfilare con i celebri “quadri viventi”, una tradizione che si ripete dal 1768 e che ogni anno richiama migliaia di visitatori.
Incontri e approfondimenti
Appuntamento pubblico dedicato al futuro del territorio e ai servizi regionali. Un momento di confronto aperto su temi chiave per la comunità: lavoro, welfare, cultura, sicurezza e integrazione. Alle 18 presso il Foyer del’Auditorrium di Isernia.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
9 giugno
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena L’Amore e la Misericordia (anche il 10)
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri
19 giugno
Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso