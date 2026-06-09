Eventi in Molise il 9 giugno: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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opera ingrid hora

Il 9 giugno collettiva “Humus”, personali al MACTE, esposizione di Gino Berardi e spettacolo serale al Teatro Savoia di Campobasso

REGIONE – Una nuova giornata ricca di appuntamenti culturali, mostre, spettacoli e iniziative sul territorio. Molisenews24.it ricorda che tra arte contemporanea, esposizioni fotografiche, performance teatrali e incontri dedicati alla comunità, il calendario di oggi, martedì 9 giugno, offre numerose occasioni per vivere la città e scoprire le proposte culturali in programma. Ecco gli eventi del giorno da non perdere, selezionati tra le principali attività in corso in Molise e dintorni.

Mostre d’arte in corso

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso

Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”.

Teatro e spettacoli

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso debutta la nuova edizione del Musicall “L’Amore e la Misericordia”, incentrato sui temi dell’amore e della solidarietà

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 giugno

Al Teatro Savoia di Campobasso, alle ore 10.30, replica del Musical “L’Amore e la Misericordia”

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri

14 giugno

Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.

19 giugno

Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026

26 giugno

Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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