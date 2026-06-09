Il 9 giugno collettiva “Humus”, personali al MACTE, esposizione di Gino Berardi e spettacolo serale al Teatro Savoia di Campobasso
REGIONE – Una nuova giornata ricca di appuntamenti culturali, mostre, spettacoli e iniziative sul territorio. Molisenews24.it ricorda che tra arte contemporanea, esposizioni fotografiche, performance teatrali e incontri dedicati alla comunità, il calendario di oggi, martedì 9 giugno, offre numerose occasioni per vivere la città e scoprire le proposte culturali in programma. Ecco gli eventi del giorno da non perdere, selezionati tra le principali attività in corso in Molise e dintorni.
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”.
Teatro e spettacoli
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso debutta la nuova edizione del Musicall “L’Amore e la Misericordia”, incentrato sui temi dell’amore e della solidarietà
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 giugno
Al Teatro Savoia di Campobasso, alle ore 10.30, replica del Musical “L’Amore e la Misericordia”
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri
14 giugno
Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.
19 giugno
Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso