Il 9 giugno collettiva “Humus”, personali al MACTE, esposizione di Gino Berardi e spettacolo serale al Teatro Savoia di Campobasso

REGIONE – Una nuova giornata ricca di appuntamenti culturali, mostre, spettacoli e iniziative sul territorio. Molisenews24.it ricorda che tra arte contemporanea, esposizioni fotografiche, performance teatrali e incontri dedicati alla comunità, il calendario di oggi, martedì 9 giugno, offre numerose occasioni per vivere la città e scoprire le proposte culturali in programma. Ecco gli eventi del giorno da non perdere, selezionati tra le principali attività in corso in Molise e dintorni.