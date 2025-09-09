Per il Settembre Isernino 2025, presso la Biblioteca Comunale presentazione del libro “La grammatica del vento” di Antonella Sozio

REGIONE – Molisenews24 ricorda che oggi, martedì 9 settembre. Isernia oggi si veste di poesia e cultura. Tra le iniziative che animano il territorio, spicca la presentazione del libro La grammatica del vento di Antonella Sozio, presso la Biblioteca Comunale. Un appuntamento atteso, che celebra la parola come strumento di introspezione e bellezza.

La raccolta poetica di Sozio, già apprezzata in altre tappe regionali, invita il lettore a lasciarsi attraversare dal vento delle emozioni, in un viaggio sensoriale tra immagini, silenzi e riflessioni. L’autrice, isernina di origine, torna nella sua terra per condividere versi che parlano di movimento, invisibile e inafferrabile, con uno stile evocativo e profondo-

GLI EVENTI DEL 9 SETTEMBRE

Presentazione libro “La grammatica del vento” di Antonella Sozio presso la Biblioteca Comunale di Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 settembre

CandleLife, concerti solidali a lume di candela al Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia.

Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.

11 settembre

Presentazione del libro “Molise al femminile. Biografie e storia” di Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presso la Biblioteca Comunale di Isernia.

Conferenza di Franco Avicolli “La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj” alla Villa Comunale di Isernia.

Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

1 The Fuzzy Dice live e Ferrazzano.

Capolinea 2025 “Guerra e Pace” con Moni Ovadia in Piazza Sanfelice a Isernia.

Festival dell’Accademia Tetracordo, XXII edizione Premio Giuseppe Pettine a Isernia.

Beer Fest Larino a Larino.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.