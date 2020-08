Eventi in Molise del mese di Settembre 2020

Quali sono i principali appuntamenti in Molise nel mese Settembre 2020? In evidenza premi letterari, eventi culturali, sportivi e passeggiate

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria per Coronavirus, ad agosto non ci saranno i tradizionali appuntamenti con le sagre ma non mancheranno per questo eventi di divertimento o di cultura.

Il giorno 3 si svolge online a partire dalle ore 18.00 la premiazione delle opere finaliste della VI edizione del Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” ispirate al tema “Quello che non ho è quel che non mi manca”. Dal 2 al 5 presso la Fondazione Cultura Molise a Campobasso si terrà la seconda edizione di SonikaPoietika guarda a Sud con un ricco programma di concerti con i protagonisti della canzone d’autore italiana e europea. Venerdì 4 torna la passeggiata serale nel Borgo Antico di Termoli: alla scoperta di storia, arte e archeologia della città, tra i vicoli più caratteristici e i monumenti più importanti. Sabato 5 e domenica 6 appuntamento al Parco della memoria di Campobasso con la Festa del baccalà fritto e dei friarelli. Domenica 13 si svolge a Termoli Lungomare Nord “Lido Le Dune”, il triathlon sulla distanza olimpica 1500 mt di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa a piedi.

Il Museo Pistilli, unico museo storico-artistico di Campobasso, dispone di una piccola ma preziosa collezione di opere che raccontano soprattutto l’arte dell’ambito napoletano e molisano dall’800 alla metà del XX secolo. Il museo è nato grazie alle collezioni private di Michele Praitano e parte della collezione di Giuseppe Ottavio Eliseo. Al suo interno sono presenti opere di Vittorio Corcos, Gaetano Gigante, Francesco Paolo Michetti, Giovanni Boldini e, per la parte molisana, Amedeo Trivisonno, Marcello Sacarano, Leo Paglione e molti altri. Si potrà visitare tutte le domeniche.

