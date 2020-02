Eventi Molise, weekend dell’8 e 9 febbraio 2020

Nel programma eventi del fine settimana dell’8 e 9 febbraio 2020 in Molise: teatro a Campobasso e Ferrazzano, Orchestra del Mediterraneo all’Ex-Gil

CAMPOBASSO – Nuovo fine settimana di eventi in Molise in questo 8 e 9 febbraio 2020. Andiamo a vedere i principali partendo da Campobasso dove va in scena “Famiglia” al Teatro Savoia, uno struggente affresco teatrale dipinto da Valentina Esposito. All’Auditorio Ex-Gil invece spazio all’Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis e con Laura Marzadori al violino. Per gli amanti del tango alla Piana dei Mulini sabato c’è La Pequeña, Milonga mentre all’ACF “Sei Torri” “Percorsi di memoria”, laboratorio fotografico di Alessandro Pace e Lello Muzio l’8 e 9. Serata danzante al Gran Hotel Rinascimento con il dj e maestro Filippo Vanni e cena a base di baccalà (info e prenotazione 0874.481455). Per la movida karaoke e divertimento a La Roccia in località Oratino e a Il Sagittario Café Mixology Night dalle 18. La domenica si apre all’insegna del beach volley con la Beach Marathon Winter Edition presso Santucci Beachvolley Academy dalle 10 mentre a Circolo Sannitico alle 18.30 presentazione del numero zero della rivista Ossidiana.

A Isernia alle 18 di sabato lo Spazio Comune “Ru Puzz” ex lavatoio organizza la presentazione del libro di Vasco Di Salvo “di tutti gli altri beni”. Al Roof Club “Analog Sunrise #2” dalle 23.59 del sabato mentre domenica alle 18 La Comunione 2020 al BabyMania con la sfilata bimbi e presentazione.

A Termoli fino al 15 febbraio l’evento “Kiss me nel borgo – #unbacionelborgotermoli“, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di Termoli, 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, compagno o compagna. Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli. La domenica si rinnova l’appuntamento con la serata caraibic del Tropicana Latin Club con dj Alex Latino e l’animazione di Peppe & Rossella Grifa by El Cubanito (ingresso 5 euro). Il Caffé del Corso di Venafro con Maria Ciaccarella live percussione dalle 22.

ALTRI APPUNTAMENTI

L’8 febbraio trekking al tramonto con cena finale al Casale Maginulfo di Roccamandolfi (info 3391962870) mentre a Capracotta in località Prato Gentile ciaspolata guidata in notturna per osservare il cielo invernale e per imparare a riconoscere alcune stelle e costellazioni e godere del paesaggio innevato (iscrizione obbligatoria al 3287639268 entro le ore 20 di venerdi 7 febbraio). così come al Teatro del Loto di Ferrazzano il 9 ci sarà Enzo Luongo e Pippo Venditti in “Moli land – anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”. Alla Nuova Cliternia di Campomarino il 9 febbraio appuntamento con “Impariamo a fare il formaggio” dalle 10 alle 13 (prenotazione al 348.5921343). Domenica a Tufara “Maschere e tradizioni”, giunta alla sua 5° edizione.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.