Ferrazzano, al Teatro del Loto arriva “Fringo”

Il 5 dicembre al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Fringo”, show di Xhuliano Dule, la stand up comedy

FERRAZZANO – Il Teatro del Loto di Ferrazzano ospiterà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 lo spettacolo di stand up comedy “Fringo”, firmato dal comico veneto-albanese Xhuliano Dule. Una performance che promette di scuotere il pubblico con ironia tagliente e linguaggio diretto, affrontando temi di grande attualità.

“Fringo” è il secondo lavoro di Dule e indaga con sarcasmo e crudezza argomenti come il politicamente corretto, la povertà, il potere e l’identità. Lo show ripercorre la parabola di integrazione dell’autore: dai barconi degli anni ’90 fino al lavoro all’ONU, passando per esperienze scolastiche, relazioni finite e fallimenti clamorosi. Una narrazione che diventa specchio di una società intera, con l’intento dichiarato di essere “uno show offensivo”.