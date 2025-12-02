Ferrazzano, al Teatro del Loto arriva “Fringo”

Il 5 dicembre al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Fringo”, show di Xhuliano Dule, la stand up comedy
FERRAZZANO – Il Teatro del Loto di Ferrazzano ospiterà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 lo spettacolo di stand up comedy “Fringo”, firmato dal comico veneto-albanese Xhuliano Dule. Una performance che promette di scuotere il pubblico con ironia tagliente e linguaggio diretto, affrontando temi di grande attualità.
“Fringo” è il secondo lavoro di Dule e indaga con sarcasmo e crudezza argomenti come il politicamente corretto, la povertà, il potere e l’identità. Lo show ripercorre la parabola di integrazione dell’autore: dai barconi degli anni ’90 fino al lavoro all’ONU, passando per esperienze scolastiche, relazioni finite e fallimenti clamorosi. Una narrazione che diventa specchio di una società intera, con l’intento dichiarato di essere “uno show offensivo”.
Xhuliano Dule, 32 anni, nato in Albania e cresciuto in Italia, è oggi uno dei volti più riconoscibili della stand up comedy nazionale. Dopo studi alla Bocconi e esperienze internazionali in Australia e Parigi, ha lavorato per l’Ocse e l’ONU, prima di dedicarsi completamente alla scrittura e al teatro. La svolta arriva nel 2022 con le partecipazioni a Comedy Central Open Mic e al programma Giovane Old con Nicola Savino su Rai Play. Il suo stile diretto e poco politically correct lo ha portato anche sul palco di Propaganda Live.