Il Borgo in Fiore di Poggio Sannita a Castiglione Messer Marino per il corteo di gruppi storici tradizionali

REGIONE – Il Gruppo del Borgo in Fiore di Poggio Sannita sarà domenica 17 agosto a Castiglione Messer Marino per prendere parte al corteo di gruppi storici tradizionali, 4° incontro di maschere e tradizioni. Il programma prevede alle ore 10 la presentazione dei gruppi e il gemellaggio con il gruppo storico culturale Arzberg della Val di Non, alla presenza della sindaca di Castiglione Messer Marino Silvana Di Palma.

Alle ore 16 avrà inizio la sfilata in piazza Felice Lonzi per poi proseguire lungo il centro storico del paese, prima di approdare in piazza della Repubblica per la chiusura. I gruppi storici saranno i seguenti: Gruppo Folk Val Resia (Udine) – Friuli Venezia Giulia, Gruppo Storico Culturale Arzberg Val di Non, Arzio (Trento) – Trentino Alto Adige, Gruppo Tamburi In nomine Anxa Lanciano (Chieti) – Abruzzo, Gruppo del Borgo in Fiore Poggio Sannita (Isernia) – Molise, Gruppo ‘I tradizionali mazzaroni della frazione Casali’ Schiavi di Abruzzo (Chieti) – Abruzzo, Pulgenella di Castiglione Messer Marino (Chieti) – Abruzzo.

A conclusione della manifestazione verranno serviti i sapori autentici castiglionesi: Tagliarill a und cecelann, panini con salsiccia, caciocavallo impiccato, arrosticini e fringi.